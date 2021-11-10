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Mahkemeden Trump'ın gizlilik talebine ret!

#Trump#ABD#Kongre Baskını
Mahkemeden Trumpın gizlilik talebine ret

ABD'de bir mahkeme, Kongre'ye 6 Ocak'ta düzenlenen baskını araştıran komisyonun eski Başkan Donald Trump dönemindeki Beyaz Saray kayıtlarından bazılarına erişebileceğine hükmetti. Trump, baskınla ilgili Başkanlık Belgeleri'nin gizli tutulmasını istiyordu.

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Yargıç Tanya Chutkan, kayıtları tutan federal kurum olan Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nin, komisyonun talebine uyması gerektiğine karar verdi.

39 sayfalık kararda Yargıç Chutkan, Kongre'nin, belgeleri görme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Yargıç Chutkan, "Trump, savunma makamının görevdeki başkanın kararına uyması gerektiğini düşünmüyor. Yürütme organının açık iradesini geçersiz kılabileceği konusundaki tutumu, yürütme gücünün 'daimi olduğu' fikrine dayanıyor gibi görünüyor" dedi.

Yürütme ayrıcalığı, başkanın ya da yürütme organındaki diğer görevlilerin, bazı koşullarda yürütmedeki iletişimin gizli olduğunu savunarak, bir kısım bilgileri saklayabilecekleri anlamına geliyor.

Yargıç, Trump'ın eski bir başkan olarak yürütme ayrıcalığına sahip olduğunu ancak görevdeki başkanın "yürütme organının çıkarlarını korumak için en iyi konumda" olduğunu kaydetti.

Kararın, bir üst mahkemeye taşınması bekleniyor.

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Trump'ın sözcüsü Taylor Budowich, kararın muhtemelen temyize götürüleceğini söyledi.

Budowich, Trump'ın, başkanların yürütme ayrıcalığı iddia etme hakkını savunmaya ve süreci sonuna kadar götürmeye kararlı olduğunu söyledi.

KOMİSYON KURULDU

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi tarafından kurulan bir komisyon, Trump'ın baskın hakkında önceden bilgisi olup olmadığını araştırıyor.

Komisyon Başkanı Demokrat Bennie Thompson ise 6 Ocak'ta ve öncesinde neler olduğu hakkında her ayrıntıyı bilmek istediğini söyledi.

Komisyon, baskına ve saldırıya yol açan olaylara ışık tutabilecek telefon ve ziyaretçi kayıtlarıyla diğer Beyaz Saray belgelerini incelemek istiyor.

Trump döneminde Beyaz Saray'da görev yapan 16 kişi Komisyon'a ifadeye çağrıldı.

Bu kişiler arasında dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın kıdemli danışmanı Stephen Miller, kampanya yöneticisi Bill Stepien, eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de yer alıyor.

Trump'ın eski özel kalem müdür yardımcısı Dan Scavino ve eski stratejisti Steve Bannon da daha önce ifadeye çağrılmış, Bannon ifade vermeyi reddederek Kongre faaliyetlerini engellemekle suçlanmıştı.

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#Trump#ABD#Kongre Baskını

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