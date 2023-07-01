Mahkemeden tepki çeken karar: ABD pozitif ayrımcılığa son verdi

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Eski sistem, siyah, Latin ve azınlık öğrencilerinin sayısının arttırılması amacıyla uygulanıyordu. Alınan kararın, son yıllarda Yüksek Mahkeme’de sayıları artan muhafazakâr yargıçların çoğunluğu sayesinde çıktığı belirtilirken ABD Başkanı Joe Biden, Mahkeme’ye tepki gösterdi. “Ayrımcılık hâlâ Amerika’da varlığını sürdürüyor” diyen Biden, ırksal çeşitliliğin Amerika’daki özgürlüğün en temel parçalarından biri olduğunu belirtti. Kararın gerekçesine yönelik mahkemeden yapılan açıklamada ise iki üniversitenin pozitif ayrımcılık öngören programlarının ABD Anayasası’nın kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu kaydedildi. Sözkonusu pozitif ayrımcılık programları, ülkede 1960’lı yıllardan bu yana farklı kurumlar tarafından uygulanıyor.

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CUMHURİYETÇİLER MEMNUN

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, kararla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Amerika için harika bir gün. Olağanüstü yetenekler ve başarı için gereken her şeye sahip kişiler sonunda ödüllendiriliyor” ifadesini kullanırken, Cumhuriyetçi Parti’nin bir diğer başkan adayı Florida Valisi Ron DeSantis de Twitter üzerinden karara destek verdi.

ABD, UNESCO’YA GERİ DÖNDÜ

ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde çekildiği UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) üyeliğine geri döndü. UNESCO’nun kurucu üyesi olan ABD, Trump’ın 2017’deki kararının ardından 2018’de üyelikten ayrılmıştı. Trump, Filistin’i üye olarak kabul eden UNESCO’yu, “Yahudi devletine karşı olmakla” suçlamıştı. ABD’nin dönüşünü oylamak için dün yapılan olağanüstü oturumda 132 üye lehte tavır aldı. Karara 10 üye karşı çıkarken bunlar arasında İran, Suriye, Rusya ve Çin bulunuyordu. Washington’un dönüş kararında, Çin’in ajans politikaları üzerinde etkinliğinin arttığı endişesi etkili olurken, Başkan Joe Biden gelecek yıl için 150 milyon dolar ödemeyi taahhüt etti.