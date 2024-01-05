Mahkemede yaptıkları viral olmuştu... Suç makinesi çıktı! Hakime işte bu yüzden saldırmış

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30 yaşındak Debora Redden'in, çarşamba günü ağır darp suçlaması ile çıkarıldığı ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan Clark Bölge Mahkemesi'nde hakime saldırması tüm dünyada viral oldu. Redden'in avukatı, mahkemenin hakimi Mary Holthus'tan daha önce üç sabıkası olan Redden için şartlı tahliye vermesini istedi ancak Holthus bu isteği reddederek Redden'i mahkum etti. Holthus kararı okuduğu sırada Redden kürsüye doğru atlayarak hakime saldırdı. Hakim Holthus, Redden'in saldırısı nedeniyle kararı okuyamadı.



'KÖTÜ BİR GÜN GEÇİRİYORDUM'



Çok sayıda mahkeme ve emniyet görevlisi Redden'i etkisiz hale getirmek için uzun süre uğraştı. Redden sonunda gözaltına alındı ​​ve mahkeme salonundan çıkarıldı. New York Post'a göre Redden, öfkesinin nedenini kötü bir gün geçirmesine bağladı. Ayrıca Redden, hakim Mary Holthus'u öldürmeye çalıştığını da söyledi.

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MEMURLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Redden gözaltına alındıktan sonra memurlara "Yargıç benim için karar verdi. Yargıç kötü biri" dediği öğrenildi. Redden'in hala adliyedeyken bir infaz koruma memurunun yüzüne tükürdüğü de iddia edildi. Ancak bir süre sonra sakinleşen Redden'in görevlilerden özür dilediği ve başka bir memura "Bunu görmek zorunda kaldığınız için üzgünüm" dediği öne sürüldü.



HAKİM HASTANEYE KALDIRILDI



Tartışma sırasında kafasını duvara çarpan Holthus hastaneye kaldırıldı, ancak daha sonra sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı ve taburcu edildi. Clark Baş Yargıcı Jerry Wiese, Holthus hakkında yaptığı açıklamada, "Hala ağrıları var ve gergin durumda ancak bu olayın daha şiddetli bir şekilde sonuçlanmadığı için minnettar" dedi. Holthus'u Redden'in elinden almaya çalışan mahkeme katibi Michael Lasso ise olayı birkaç küçük sıyrıklarla atlattı.

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Redden'in davası, Nisan 2023'te karıştığı bir tehdit ve darp olayıyla ilgili olarak yürütülüyordu. Redden, kuvvet kullanma, gasp, kamu görevlilerini/başkalarını güç kullanarak korkutma, kişi/mülk güvenliğini göz ardı etme gibi suçlardan da yargılanıyordu. Ayrıca mahkeme kayıtlarına göre Redden, koruma altında olan bir kişiye yönelik yedi ayrı darp suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.



Redden, perşembe günü görülen yeni suçlamalarla ilgili ilk duruşmasına gelemedi. 9 Ocak'ta ise hakim Diana Sullivan'ın huzurunda mahkemeye çıkması bekleniyor. Redden daha önce, 2021'de aile içi şiddet nedeniyle hapiste yattı, ancak mahkeme onu 2022'de şartlı olarak tahliye etti.