Mahkeme 'yasa dışı' demişti: Trump'tan 'yürürlükte' çıkışı

#ABD#Temyiz Mahkemesi#Trump
Mahkeme yasa dışı demişti: Trumptan yürürlükte çıkışı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 11:27

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin çoğunun yasalara aykırı olduğuna hükmetti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Federal Temyiz Mahkemesi’nin tarifelerinin çoğunun yasa dışı olduğuna hükmetmesine ilişkin, “Tüm tarifeler hala yürürlükte. Son derece taraflı Temyiz Mahkemesi, tarifelerimizin kaldırılması gerektiği yönünde yanlış bir karar verdi” dedi.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Donald Trump’ın ABD’ye ihracat yapan ülkelerle ticaret anlaşmalarını yeniden düzenlenmesi için kullandığı gümrük vergilerine ilişkin kararını açıkladı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin mayıs ayındaki kararını büyük oranda onaylayan mahkeme, Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkilerini aştığına hükmetti.

Bununla birlikte mahkemenin, gümrük vergilerinin hemen kaldırılmasını öngören kısmı reddederek, Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme’ye temyiz başvurusu yapması için süre tanıdığı bildirildi. Kararın, 4’e karşı 7 oyla alındığı ve olası bir temyiz sürecinin göz önünde bulundurulduğu belirtilerek, gümrük vergilerinin 14 Ekim’e kadar yürürlükte kalmasına izin verildiği aktarıldı.

İptali öngörülen tarifeler arasında, karşılıklı uygulanan gümrük vergilerinin yanı sıra Kanada, Çin ve Meksika’ya yönelik gümrük vergilerinin yer aldığı kaydedildi.

 

TRUMP: TÜM TARİFELER HALA YÜRÜRLÜKTE

