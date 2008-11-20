Mahkeme son noktayı koydu

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38 yaşındaki kadın ameliyat masraflarını da Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ödemesini istedi. Ancak Alman Sosyal Sigortalar Kurumu, göğüs küçültmenin estetik ameliyat olduğunu ve bir sağlık sorunu olmadığı gerekçesiyle masrafları ödemedi. Alman kadın ameliyat masraflarını ödemeyen kurumu mahkemeye verdi.

Alman mahkemesi de bu konuyla ilgili son noktayı koydu. Mahkeme büyük göğüsün bir hastalık olmadığını ve kurumun ameliyat masraflarını ödememisi yönünde kararını verdi.

Alman yargıç büyük göğüsün bir hastalık olduğunun bilimsel olarak kanıtlarının bulunmadığını belirtti. Alman Sosyal Sigortalar Kurumu bundan sonra da estetik ameliyatların masraflarını ödemeyecek.