Magyar’ın tonu Rusya’ya sertleşti! ‘Ben Putin’i aramam ararsa açarım’

Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 07:00

Macaristan genel seçimlerini kazanarak Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarını deviren TIZSA partisi lideri Peter Magyar ile Rusya arasında sözlü atışmalar dün de devam etti.

Moskova’ya seslenen Magyer, “Rusya ile muhakkak ilişkimiz olacak. Ancak bu Orban dönemindeki gibi dostluk olmayacak” mesajı verdi. Budapeşte’de basın toplantısı düzenleyen Peter Magyar, Ukrayna savaşında 4 yıl boyunca Macaristan’ın Avrupa Birliği içinde Rusya’nın Truva atı olduğu dönemin sona erdiğini söyledi. “Rusya ile ilişkimiz elbette devam edecek ancak Orban dönemindeki dostluk şeklinde değil. İlk olarak AB’nin Ukrayna’ya vaat ettiği 90 milyar Euro’luk kredi ödeneği için vetomuzu kaldıracağız” diyen Magyar, Rusya ile lişkilerde “İlk arayan ben olmayacağım ama Vladimir Putin beni ararsa telefonunu açarım” dedi. Magyar ayrıca Orban döneminde Ruslara inşa etmeleri için verilen Paks-2 nükleer santral projesini inceleyeceklerini ve gerekirse revize edeceklerini söyledi. Kremlin’den Magyar’ın sözlerine, “Seçim hengamesinde kimin ne söylediği önemli değil. Macaristan’da yeni yönetim iş başı yapınca ilişkilerimizi davranışlarıyla değerlendireceğiz” yanıtı geldi.

BAKMADAN GEÇME!