Magyar kayınbiraderini adalet bakanı yaptı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 07:00

MACARİSTAN’da seçim kampanyasını “Macar siyasetini temizleme ve eski başbakan Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarı boyunca zayıflayan sistemi yeniden tesis etme” vaadi üzerine kuran yeni başbakan Peter Magyar, adalet bakanı olarak kayınbiraderi Marton Mellethei-Barna’yı atayınca tepki çekti.

SEÇİMİNİ SAVUNDU

Magyar, sosyal medyadan yaptığı 6 dakikalık video açıklamasında kararını savunarak “Geleceğin adalet bakanının yurt içi ve uluslararası kariyeri, yüksek nitelikli çalışmaları ve vizyonu tartışmasızdır. Topluluğumuza katıldıktan uzun süre sonra kız kardeşimle hayatını birleştirdi. Bu nedenle çalışmalarının mümkün olan en şeffaf şekilde yürütülmesini ve tüm kararlarının açık olmasını özellikle önemsiyorum” ifadelerini kullandı. Hükümet içindeki aile ilişkilerine yönelik endişelerin “anlaşılabilir” olduğunu kabul eden Magyar, kız kardeşinin de “hâkimlikten ayrılarak fedakârlık yapacağını” söyledi. Magyar’ın 9 Mayıs’ta göreve başlaması bekleniyor.

 

