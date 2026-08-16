‘Mağusa’ya döneceğiz’ şarkıları eşliğinde Rum lider Maraş’ı istedi

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BİR yandan “Kıbrıs’ta barış ve anlaşma istiyorum” diyen, diğer yandan ise, topraklarını İsrail, ABD ve Fransa’ya açarak, Türklere karşı silahlanma yarışı başlatan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, 1996 yılında gönderden Türk bayrağını indirmeye çalışırken vurularak öldürülen Solomos Solomu adlı Rum fanatiği anma töreninde, “Mağusa’ya döneceğiz” şarkıları eşliğinde, KKTC’nin kapalı Maraş kentinin iade edilmesini istedi.

Rum lider önceki akşam KKTC’nin Gazimağusa kenti yakınındaki Derinya sınır kapısında düzenlenen anma töreninde coştu. Rum siyasilerin tam kadro katıldığı törende Rum ordusunun da eğitimlerde sürekli kullandığı “Mağusa’ya döneceğiz” şarkısı söylendi. Hristodulidis, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra 46 yıl boyunca kapalı tutulan ve 2020 yılında halkın ziyaretine açılan Gazimağusa’ya bitişik Maraş kentinin iade edilmesini istedi. Etkinlikte, Türkler aleyhine bir dizi slogan atıldı, Türkiye Kıbrıs’ta işgalcilikle suçlandı.

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TUTUKLAMA EMİRLERİ

Hristodulidis, anma töreninden önce de Solomos Solomu ile yine 1996’da sınır delme eylemlerinde hayatını kaybeden Rum motorcu Tasos İsak’ın ölümünden sorumlu tuttuğu 5 Türk hakkında uluslararası tutuklama emri, 13 Türk hakkında da Rum mahkemelerinde tutuklama kararı çıkartılacağını belirtti.

KKTC BAŞBAKANI: KURU SIKI TEHDİTLER

Rum liderin Maraş talebine KKTC’den sert tepki geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Hristodulidis’in söylemlerinin, Kıbrıs’taki gerçekleri yok sayan boş sözlerden ve kuru sıkı tehditlerden ibaret ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Üstel, “Bir taraftan ‘çözüm’ nutukları atıp diğer taraftan Kıbrıs Türk halkının en temel haklarını dahi gasp etmeye çalışan bir anlayış var. Bu açık bir çelişki ve riyakarlıktır. Hristodulidis ve ekibi şunu çok iyi bilmelidir: Kıbrıs Türk halkı onuruna, insanca yaşama hakkına, egemenliğine, özgürlüğüne ve devletine yönelen hiçbir saldırıya dün geçit vermedi, bugün vermiyor, yarın da asla vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞINI İNDİRİRKEN VURULMUŞTU

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KIBRIS yakın tarihine “Derinya olayları” diye geçen 1996 yılındaki Rumların KKTC sınırını delme eylemlerinde, biri Türk bayrağını gönderden indirmeye çalışan, diğeri KKTC sınırını delmeye çalışan 2 Rum ölmüştü. Rum yönetimi her yıl Derinya’da anma töreni düzenliyor. Rum yönetimi olayların ardından o dönem KKTC’de görevli, merhum Korgeneral Hasan Kundakçı ve Erhan Arıklı dahil çok sayıda isim için Interpol’den tutuklama emri çıkardı.