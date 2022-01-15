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Magh Mela Festivali Kovid-19'a rağmen iptal edilmedi

#Magh Mela Festivali#Hindistan#Koronavirüs
Magh Mela Festivali Kovid-19a rağmen iptal edilmedi

Kuzey Hindistan'daki Prayagraj kentinde on binlerce Hindu hacı, Covid-19 vaka sayılarında büyük bir artış olmasına rağmen Makar Sankranti festivalinin ilk etkinliği olan Magh Mela için bir araya geldi.

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Makar Sankranti festivali boyunca Ganj nehrinde yıkanılıyor ve bunun günahlardan arındırdığına inanılıyor.

Geçen yıl da benzer bir festival sonrasında ülkede ölümcül geçen ikinci Covid-19 dalgası tetiklenmişti.

Ancak kentin bulunduğu Uttar Pradesh eyaleti yetkilileri, bu yılki etkinliği kısıtlamak istemedi.

Eyaletin Magh Mela festivalini düzenleme konusundaki ısrarı, uzmanların halk sağlığı üzerindeki sonuçları konusunda endişe duymasına neden oldu.

Bugünkü görüntülerde, nehir kıyısındaki kalabalıkların sosyal mesafeye çok az dikkat ederek dua ettiği göze çarpıyor. Hindistan haber kanalı ABP de, insanların yüzde 70'inden fazlasının maskesiz olduğunu bildirdi.

Birkaç gün önce gelen hacıların konaklaması için nehir kıyısında büyük bir çadırkent kuruldu ve 5 binden fazla polisi görevlendirildi.

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Uttar Pradesh Eyalet Valisi Yogi Adityanath, Magh Mela boyunca herkesin alınan tüm Covid-19 önlemlerine uymasını istedi.

Ancak, festival henüz başlamadan bölgede enfeksiyonlar olduğu bildirildi.

Kıdemli polis memuru Rajeev Narayan Mishra dün BBC'ye, görevdeki en az 38 polisin test sonuçlarının pozitif çıktığını ve festivalin önümüzdeki günlerde bir enfeksiyon alanına dönüşebileceğinden korktuklarını söyledi.

Geçen yıl da Nisan ayında, komşu eyalet Uttarakhand'daki Himalaya kasabası Haridwar'da milyonlarca hacı, diğer şehirlerde ciddi oksijen ve hastane yatağı sıkıntısı yaşanmasına rağmen Kumbh Mela festivalini gerçekleştirmişti.

Ülkenin her yerinden gelen hacıların birçoğu, eve döndükten sonra koronavirüse yakalanmış ve epidemiyologlar festivalin yayılmayı büyük oranda etkilediğini söylemişti.

Bu yıl, Uttarkand'da festival sırasında nehre girmek yasakladı.

ÜÇÜNCÜ DALGANIN ORTASINDA

Hindistan şu anda pandeminin, koronavirüsün Omicron varyantının neden olduğu düşünülen üçüncü dalgasını yaşıyor.

Ülke, özellikle başkent Delhi ve finans merkezi Mumbai gibi büyük şehirlerdeki artış nedeniyle Mayıs sonundan bu yana görülen en yüksek vaka sayılarına ulaştı. Dün 247 bin 417'den fazla yeni enfeksiyon bildirildi.

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Uttar Pradesh'ta günlük enfeksiyonlarda keskin bir artış gerçekleşti ve Prayagraj'daki Covid-19 vakaları 10 kat artarak geçen haftadan bu yana 92'den bin 267'ye ulaştı.

Eyaletteki yetkililer, enfeksiyonları engellemek için gece sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere çeşitli önlemler açıkladı.

Fakat Perşembe günü festivale katılmak için yolculuk yapan kalabalıklar göze çarptı.

Festivale katılmak için, varıştan iki gün önce alınmış bir pozitif test sonucu ve aşı sertifikası gerekiyor.

Ancak uzmanlar, önümüzdeki birkaç gün içinde bu kadar çok kişinin test edilemeyebileceğini ve sayıların artabileceğini düşünüyor.

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#Magh Mela Festivali#Hindistan#Koronavirüs

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