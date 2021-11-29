Magdalena Andersson beş günde ikinci kez başbakan seçildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
1 saniyede savaş alanına döndü Kimse ayakta kalamadı1 saniyede savaş alanına döndü! Kimse ayakta kalamadı#İstanbul
Mustafa Cengize veda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...Mustafa Cengiz'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...#Mustafa Cengiz
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Açıklamalar art arda geliyor... Can kaybı maalesef artıyorAçıklamalar art arda geliyor... Can kaybı maalesef artıyor#Hava Durumu
Meteorolojiden yeni açıklama... Hızı 100 kmyi aşacakMeteoroloji'den yeni açıklama... Hızı 100 km'yi aşacak#Meteoroloji
Görenler şaşkına döndü Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadıGörenler şaşkına döndü! Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadı#Damat
Fenerbahçenin 11i belli oldu İşte Pereiranın Mesut Özil tercihiFenerbahçe'nin 11'i belli oldu! İşte Pereira'nın Mesut Özil tercihi#Süper Lig
Bakan Yardımcısından Ankaraya uyarı Bu gece fırtına sınavı olacakBakan Yardımcısından Ankara'ya uyarı! 'Bu gece fırtına sınavı olacak'#Meteoroloji
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Araç sahipleri dikkat 1 Aralıkta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL cezaAraç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL ceza#Kış Lastiği
Ebru Şallının babası toprağa verildiEbru Şallı'nın babası toprağa verildi#Ebru Şallı
Piyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu İşte olası senaryolarPiyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu? İşte olası senaryolar#Piyasalar
İlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktıİlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktı!#Koronavirüs
Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:#Prenses Charlene
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
HABERLERDünya Haberleri

Magdalena Andersson beş günde ikinci kez başbakan seçildi

#İsveç#Magdalena Andersson #BAŞBAKAN
Magdalena Andersson beş günde ikinci kez başbakan seçildi

Çarşamba günü İsveç'in ilk kadın başbakanı seçildikten saatler sonra istifa etmek zorunda kalan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson bugün Parlamento'da yapılan oylamayla yeniden göreve geldi.

Haberin Devamı

Çarşamba günü İsveç'in ilk kadın başbakanı seçildikten saatler sonra istifa etmek zorunda kalan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson bugün Parlamento'da yapılan oylamayla yeniden göreve geldi.

İsveç Parlamentosu'ndaki (Riksdag) oylamada 349 milletvekilinin 101'i, Andersson'un başbakanlığına destek verdi.

173 milletvekili Andersson'un başbakanlığına karşı çıkarken 75 milletvekili çekimser oy kullandı.

Ancak İsveç yasaları gereği, milletvekillerinin yarıdan fazlası (175) Andersson'un başbakanlığını reddetmediği için, Sosyal Demokrat Parti'nin lideri beş gün içinde ikinci kez göreve seçilmiş oldu.

Eski Maliye Bakanı
54 yaşındaki siyasetçi, ay başında Stefan Lofven'in yerine Sosyal Demokrat Parti lideri seçilmişti.

Riksdag'da geçen hafta hükümetin değil sağ partilerin hazırladığı bütçe tasarısı kabul edilmişti.

Bu gelişme üzerine koalisyon ortağı Yeşiller Partisi hüklümetten çekilmiş, Andersson da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Haberin Devamı

Andersson, İsveç'i Eylül 2022'de yapılacak genel seçimlere kadar azınlık hükümetiyle yönetmeye çalışacak.

Eski bir şampiyon yüzücü olan Magdalena Andersson, siyasi kariyerine 1996'da Başbakan Goran Persson'a danışmanlık yaparak başlamıştı.

Andersson, Sosyal Demokrat Parti lideri seçilmeden önce yedi yıl Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika haberi: İsveçte büyük şok Başbakan Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa ettiSon dakika haberi: İsveç'te büyük şok! Başbakan Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa ettiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsveç#Magdalena Andersson #BAŞBAKAN

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen