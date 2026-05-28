Mağarada sekiz gündür kurtarılmayı bekliyorlar

20 Mayıs’ta mağaraya girdikleri belirtilen ve durumları henüz bilinmeyen köylülere ulaşmak amacıyla operasyon yürütülüyor. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan kişilerin mağara dalgıçları tarafından tespit edildiğini duyurdu. 5 kişinin bulunduğu ancak hâlâ yer altındaki bir mağara bölümünde mahsur oldukları, kayıp iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Mahsur kalan kişilerin mağara içinde ‘sürekli hava akışının bulunduğu yüksek bir çıkıntıda’ bulunduklarının değerlendirildiği ifade edildi.