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Mafya tehdit etti, Hollanda Başbakanı Rutte sıkı korumaya alındı!

#HOLLANDA#Mark Rutte#Organize Suç Örgütü
Mafya tehdit etti, Hollanda Başbakanı Rutte sıkı korumaya alındı

Ofisine gidip gelirken makam aracı yerine çoğunlukla bisiklet kullanmayı tercih eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte, organize suç örgütlerinden gelen planlı saldırı veya kaçırma tehdidi nedeniyle sıkı korumaya alındı.

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(AA) Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye yönelik olası saldırı veya kaçırılma olabileceğine ilişkin alınan istihbarat üzerine, güvenlik önlemlerinin artırıldığı öne sürüldü.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Rutte'nin, Kraliyet ve Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından özel olarak eğitilmiş polisler tarafından daha fazla korunduğu belirtildi.

Mafya tehdit etti, Hollanda Başbakanı Rutte sıkı korumaya alındı

Haberde, önemli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rutte'nin, "Mocro-mafya" adlı organize suç örgütü tarafından, saldırı veya kaçırılma hedefinde olduğu ifade edildi.

Rutte'nin tehdit altında olduğu istihbaratının, eylül başında alındığı vurgulanan haberde, başbakanın etrafında farklı zamanlarda "Mocro-mafya" örgütünden sözde "gözcülerin" tespit edildiği aktarıldı.

Yetkililerin konuyla ilgili henüz açıklama yapmak istemediği kaydedildi.

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#HOLLANDA#Mark Rutte#Organize Suç Örgütü