Mafya haberleriyle tanınıyordu... Hollanda'yı karıştıran silahlı saldırı

64 yaşındaki Peter R. de Vries, yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınıyordu. Ünlü gazeteci, Karayipler'de 2005'te tatildeyken kaybolan Amerikalı genç Natalee Holloway hakkında bir televizyon programıyla 2008 yılında ABD dışındaki televizyonlara verilen Uluslararası Emmy Ödülü'ne değer görülmüştü.



İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI



Hollanda medyasının isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre; De Vries saldırısıyla ilgili iki şüpheli kısa süre içinde yakalandı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Peter R. de Vries'ın sağlık durumunun ciddiyet koruduğu aktarıldı.

Tanıkların anlatımına göre; De Vries, Leidseplein Meydanı yakınlarında bulunan RTL Boulevard stüdyolarından çıkıp arabasına giderken başından vuruldu.

Hollandalı gazetecinin yerel saatle 18.30'da program yaptığı öğrenildi.

Sosyal medyada, De Vries'ın yüzü kanlar içinde yansıtan videolar yer aldı. Görüntülerde sırt üstü yatan De Vries'ın yüzü açık bir şekilde seçilebiliyor.

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