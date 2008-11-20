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Mafya babasını havaya uçurdular

Mafya babasını havaya uçurdular

Yer altı dünyasının önde gelen isimlerinden "Don Alperon", Tel Aviv kentinde arabasına yerleştirilen bombayla öldürüldü.

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Tel Aviv kentinde arabasına yerleştirilen bombayla dün öldürülen yer altı dünyasının önde gelen isimlerinden, Alperon ailesi lideri Yaakov Alperon'un cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Yeraltı dünyasında "Don Alperon" diye adlandırılan Yaakov Alperon (54), bugün Ra'anana mezarlığında toprağa verildi. İsrail polisinin geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze törenine, yer altı dünyasından tanınmış isimler geldi.

DON ALPERON'UN OĞLU MEZAR BAŞINDA KORKUNÇ İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Jerusalem Post gazetesinin internet sitesine göre, Alperon'un oğullarından biri, babasının mezarı başında intikam yemini etti. Babasını öldürenleri "asla affetmeyeceklerini" söyleyen oğul Alperon, "Bunu kim yaptıysa bulacağız. Mezarı bile olmayacak, çünkü kollarını, başını ve ayaklarını keseceğim" diye konuştu.

Yahudi dini inanışına göre, ölen bir kişinin tüm uzuvlarıyla gömülmesi gerekiyor.

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Geçen hafta, arandığı için polise teslim olan ve halen gözaltında tutulan oğul Dror Alperon (19) da, babasının cenaze törenine katılabilmesi için, Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nin verdiği kararla geçici olarak serbest bırakıldı. Mahkeme, Dror Alperon'a 7 gün yas süresi için izin verilmesini kabul etmedi.

Cenaze töreninde konuşan İsrail yer altı dünyasının diğer büyüklerinden Amidar ailesinin lideri Roni Harari, Alperon'un bir aile babası olduğunu ve kirli dünyadan yıllar önce elini eteğini çektiğini söyledi.

Netanya'daki liderlerden Rico Şirazi de, cenaze törenine katılanlardan biri oldu ve Alperon'a son görevini yapmak için geldiğini belirtti.

CENAZEYE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Alperon'un yeğeni Ronen Salameh, Ordu radyosuna yaptığı açıklamada, cinayeti işleyenin cezasız kalmayacağını belirterek, katilin kaderinin de amcası gibi olmasını istediğini dile getirdi ve "Kimin yaptığını bulacağız, sadece an meselesi" diye konuştu.

Yaakov Alperon'un dul eşi de, aynı radyoya yaptığı açıklamada, kocasının hayatına yönelik tehditler bulunduğunu bilmediğini kaydetti. "Dün adliyedeydi, bundan daha emin yer neresi olabilir?" sorusunu yöneltti.

OLMERT'TEN, GÜVENLİKLE İLGİLİ KURULUŞLARA UYARI

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İsrail Başbakanı Ehud Olmert, organize suç örgütlerinin giderek artan şiddet olayları karşısında, kamu güvenliğini sağlayan kuruluşların "biraz silkinmeye ihtiyaçları" olduğunu söyledi. Olmert, suçun düzeyi ile onun ele alınış biçimi arasında tutarsızlık bulunduğunu kaydetti.

Olmert, ayrıca İç Güvenlik Bakanı Avi Dichter ve Emniyet Müdürü David Cohen ile organize suç örgütleriyle mücadelede alınabilecek önlemleri görüşmek üzere önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini bildirdi.

İsrail polisi, son cinayet sonrası organize suç örgütleri arasında yeniden büyük bir savaşın patlak vermesinden korkuyor.

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Dünkü suikasttan sonra polis, olay yerinden hızla uzaklaştığı belirtilen bir aracın peşine düştü. Bu arada, cinayet soruşturması ile ilgili haberlere yasak getirilmiş bulunuyor.

KARDEŞİNE GEÇEN YIL SUİKAST TEŞEBBÜSÜ

Öldürülen Alperon'un kardeşi Nissim'in de, geçen Mayıs ayında bir suikast teşebbüsünden kurtulduğu ifade ediliyor. Bunun, kardeş Nissim Alperon'a karşı düzenlenen 9. suikast teşebbüsü olduğuna dikkat çekiliyor.

MAFYA AİLELERİ ARASINDA ŞİŞE GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI KAVGASI

Alperon ailesinin düşmanları arasında, uyuşturucu dünyası liderlerinden olduğu belirtilen ve bugüne dek 7 suikast teşebbüsünden kurtulmuş Ze'ev Rosenstein ve diğer rakipleri Abutbul ve Abergil aileleri yer alıyor. Alperonlar ile Abutbul ve Abergil aileleri arasında oldukça kazançlı olduğu belirtilen şişe geri dönüşüm pazarı yüzünden büyük kavgalar olduğu ifade ediliyor.

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Şişelerin geri dönüşüm amacıyla toplanmasının yıllık 5 milyon dolara varan bir pazar yarattığı kaydediliyor. Polis, boş şişeler karşılığında bu örgütlerin adamlarınca restoranlara "koruma" sağlandığını, böylece mafya ailelerinin önemli miktarda gelir sağladığını söylüyor.

İSRAİL MEDYASINDA CİNAYET BİRİNCİ HABER OLDU

İsrail basını, Alperon suikastına büyük yer verdi. Cinayet, bir çok haber kanalında ilk haber olarak yer aldı. Bazı özel kanallar, cinayet ve değerlendirmelerini yarım saate varan sürelerle işlerken, İsrail siyasetindeki gelişmeler ve hatta İsrail'in en önemli gündem maddelerinden biri konumundaki Gazze konusu bile çok geri planlarda kaldı.

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