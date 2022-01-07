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Mafya babasını Google yakaladı

#Mafya#Google Haritalar#Gioacchino Gammino
Mafya babasını Google yakaladı

İtalyan polisi 20 yıldır firari olan mafya babası Gioacchino Gammino’yu, Google Haritalar’ın sokak görüntülerinde teşhis ederek yakaladı. İspanya’da tutuklanan Gammino polise, “10 yıldır ailemi bile aramadım. Beni nasıl buldunuz?” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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Sicilya polisi, 61 yaşındaki firari Gioacchino Gammino’nun İspanya’da olduğundan şüpheleniyordu. Google Haritalar uygulamasında, Madrid yakınlarındaki Galapagar kasabasındaki bir sokak görüntüsünde Gammino’ya benzeyen bir kişinin tespit edilmesinin ardındansa kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Sokak görüntüsünde El Huerto de Manu (Manu’nun Bahçesi) isimli bir manavın önünde birisiyle konuştuğu görülen Gammino’nun kimliği, bölgedeki eski bir restoranın Facebook sayfası sayesinde teyit edildi. Artık kapalı olan ve söz konusu sokağa yakın Cocina de Manu (Manu’nun Mutfağı) adlı restoranın Facebook sayfasında yer alan Gammino’nun aşçı kıyafetiyle verdiği pozlar ve çenesindeki yara izi, kimliğinin tespit edilmesini sağladı. Restoranın menüsünde Sicilya yemeklerinin de yer aldığı görüldü.

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YAKALANINCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

17 Aralık’ta İspanya’da tutuklanan Gammino’nun yakalanmasından ötürü şaşkına döndüğü öğrenildi. Gammino’nun polislere, “Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır ailemi bile aramadım” dediği aktarıldı. İtalyan emniyet güçleri, Gammino’nun şu anda İspanya’da tutuklu olduğunu ve şubat ayının sonunda İtalya’ya iade edilmesini beklediklerini açıkladı. 2002 yılında Roma’daki Rebibbia hapishanesinden kaçan Gammino, Sicilya merkezli Stidda isimli bir mafya şebekesinin üst düzey üyesiydi. 2003 yılında, Gammino’ya gıyabında cinayetten ömür boyu hapis cezası verilmişti.

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#Mafya#Google Haritalar#Gioacchino Gammino

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