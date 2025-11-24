Maduro'yu lideri olmakla suçlamışlardı: ABD terör listesine ekledi

×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 17:50

ABD, Venezuela merkezli suç örgütü Cartel de los Soles'i Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine ekledi.

ABD'de Trump yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun lideri olduğunu iddia ettiği Güneşler Karteli'ni (Cartel de los Soles) terörist organizasyonlar listesine ekledi.

ABD, Venezuela merkezli suç örgütü Cartel de los Soles'i resmen yabancı terörist örgüt olarak tanımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Cartel de los Soles, Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi diğer örgütlerle birlikte, yarımküremizdeki şiddet olaylarının yanı sıra ABD ve Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığından da sorumludur." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerini grubu yönetmekle suçlayan Rubio, bunların "Venezuela'nın meşru hükümetini temsil etmediklerini" belirtmişti.

