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Maduro'nun kaderini değiştiren yanıt! Trump düğmeye Grok'a sorduktan sonra bastı

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#Trump#Maduro#Grok
Maduronun kaderini değiştiren yanıt Trump düğmeye Groka sorduktan sonra bastı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 09:37

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya yönelik kritik karar öncesinde Elon Musk'ın yapay zeka sohbet robotu Grok'a dikkat çeken bir soru yönelttiği ortaya çıktı. Time dergisinde yer alan haberde, Grok'un verdiği yanıtın ardından Trump'ın Maduro'yu yakalama operasyonuna onay verdiği belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyon emrinden haftalar önce Elon Musk'ın yapay zeka sohbet robotu Grok'a Maduro'nun yakalanması halinde Venezuelalıların nasıl tepki vereceğini sorduğu ortaya çıktı. TIME dergisine konuşan bir yetkili, Trump'ın Aralık 2025'te Musk ile yaptığı görüşmede Grok'a siyasi geleceği, mirası ve Venezuela hakkında sorular sorduğunu söyledi.

TRUMP'IN GROK'A SORDUĞU SORU

TIME'ın haberine göre Trump, Aralık 2025'te Oval Ofis'te Elon Musk ile basına kapalı bir görüşme yaptı. Trump, görüşmede Grok'a başkanlık döneminin nasıl hatırlanacağını ve siyasi mirasının nasıl değerlendirileceğini sordu.

Maduronun kaderini değiştiren yanıt Trump düğmeye Groka sorduktan sonra bastı

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Görüşmenin en dikkat çekici konusu ise Venezuela oldu. Trump, ABD'nin Maduro'yu yakalaması halinde Venezuela halkının nasıl tepki vereceğini Grok'a sordu.

TIME'ın görüştüğü yetkiliye göre Grok, Maduro'yu "baskıcı ve son derece sevilmeyen bir diktatör" olarak tanımladı. Grok, birçok Venezuelalının Maduro'nun düşüşünü kutlayacağını söyledi.

HAFTALAR SONRA MADURO OPERASYONU

Trump, Grok ile yaptığı görüşmeden yaklaşık bir ay sonra Maduro'yu yakalama operasyonunu emretti.

ABD güçleri, 3 Ocak'ta Caracas'ta düzenlenen askeri operasyonda Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakaladı. İkili daha sonra ABD'ye götürüldü.

Maduronun kaderini değiştiren yanıt Trump düğmeye Groka sorduktan sonra bastı

Maduro, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili federal suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Maduro hakkındaki suçlamaları reddediyor.

TRUMP, GROK'U "DAHİYANE" BULDU

TIME, Maduro'nun yakalanmasının ardından Venezuela'da bazı kişilerin operasyonu kutladığını bildirdi.

Derginin yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, Venezuelalıların tepkisini gördükten sonra Grok'un değerlendirmesini "dahiyane" olarak nitelendirdi.

TRUMP KENDİ GELECEĞİNİ DE GROK'A SORDU

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Trump'ın Grok ile yaptığı görüşmede kendi siyasi geleceği de gündeme geldi.

Maduronun kaderini değiştiren yanıt Trump düğmeye Groka sorduktan sonra bastı

Trump, başkanlık döneminin tarihe nasıl geçeceğini ve tarihçilerin kendisini nasıl değerlendireceğini yapay zekaya sordu.

Trump ayrıca ABD'nin Maduro'yu yakalaması, kaçırması veya iktidardan uzaklaştırması halinde Venezuela halkının vereceği tepkiyi de öğrenmek istedi.

Grok'un Maduro'nun düşüşünün Venezuela'da kutlanacağı yönündeki değerlendirmesi, operasyonun ardından ülkede yaşanan kutlamalarla yeniden gündeme geldi.

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#Trump#Maduro#Grok

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