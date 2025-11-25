Maduro’nun başına 50 milyon dolarlık ödül

Haberin Devamı

HAREKAT BAŞLAMAK ÜZERE

Diğer yandan Amerikan Fox News kanalı, Venezuala’ya yönelik harekatın çok yakında başlayacağını öne sürerken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ‘Maduro’nun meşru olmadığı’ açıklamasında bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada ise, Caracas yönetiminin, “Cartel de los Soles” adlı örgütün varlığını reddettiği hatırlatılarak, “ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasadışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir” ifadesine yer verildi.