Dünya Haberleri

Maduro’nun başına 50 milyon dolarlık ödül

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Nicolas Maduro#Venezuela
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 07:00

ABD’nin uyuşturucu ile mücadele kapsamında Karayipler’e yaptığı askeri yığınak ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef alan açıklamalarının gölgesinde iki ülke arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, ABD, Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin lideri olduğunu iddia ettiği Maduro’nun başına 50 milyon dolarlık ödül konulduğunu duyurdu.

HAREKAT BAŞLAMAK ÜZERE

Diğer yandan Amerikan Fox News kanalı, Venezuala’ya yönelik harekatın çok yakında başlayacağını öne sürerken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ‘Maduro’nun meşru olmadığı’ açıklamasında bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada ise, Caracas yönetiminin, “Cartel de los Soles” adlı örgütün varlığını reddettiği hatırlatılarak, “ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasadışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir” ifadesine yer verildi.

Maduro’nun başına 50 milyon dolarlık ödül

 

 

