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Maduro’dan, Musk'a 'protesto' suçlaması: '1 milyar dolar yatırım yaptı'

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#Venezuela#Maduro#Musk
Maduro’dan, Muska protesto suçlaması: 1 milyar dolar yatırım yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 10:37

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Elon Musk'ı ülkedeki protestoları teşvik etmekle suçladı. Maduro, "Musk, Venezuela'daki seçim sürecinde şiddete en az 1 milyar dolar yatırım yaptı" dedi. Maduro ayrıca, Lübnan'a yönelik saldırılara karşı dayanışma göstererek, Suriye'ye sığınan Lübnanlılar için 14 ton insani yardım gönderdiğini açıkladı.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ı, ülkesindeki protestoları teşvik etmekle suçladı. Maduro, başkent Caracas'ta özel bir televizyona gündeme ilişkin konuştu.

Meksika’da 28 Temmuz devlet başkanlığı seçimine ilişkin ABD'li iş insanı Musk'ı hedef alan Maduro, "Elon Musk darbeye, faşist salgına, Venezuela'daki seçim sürecinde şiddete, en az 1 milyar dolar yatırım yaptı" dedi.

 Hükümetine yönelik protesto düzenleyen aşırı sağcıların Musk'tan destek gördüğünü söyleyen Maduro, "Elon Musk, yaklaşık bir ay boyunca her gün insanların Maduro'ya karşı sokaklara döküldüğünü, ortalığı yaktığını yazdı ve sonuçta ne oldu Musk yenildi" diye konuştu.

Maduro, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılara da değinerek, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve ilk etapta 14 ton insani yardımı Suriye'ye sığınan Lübnanlılar için gönderdiğini ifade etti.

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#Venezuela#Maduro#Musk

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