Maduro'dan ABD'ye net mesaj: Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın

#Maduro#ABD#Venezuela
Madurodan ABDye net mesaj: Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın
ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararına ilişkin konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın" açıklamasını yaptı.

Ülkesinde özel bir televizyon kanalına konuşan Maduro, ABD yönetimi hedef alarak, "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın, çünkü o topraklar bizimdir ve biz onları güvence altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele politikasını eleştirerek, "ABD eğer uyuşturucuya savaş açtıysa, bunu kendi topraklarında, Kolombiya ve Orta Amerika'daki tüm uyuşturucu trafiğini yöneten mafyalara karşı yapması gerekiyor. Uyuşturucu trafiğini yöneten mafyalar kimlerdir, onlar bunu çok iyi biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin müdahale politikalarına tepki gösteren Maduro, şöyle konuştu:

"Afganistan, Irak ve Libya'ya terörizm bahanesiyle müdahale ettiler. Şimdi ise bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar. Onlara söylüyorum ki, Venezuela’nın toprakları temizdir. Venezuela topraklarının uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Hükümetimiz, devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz tertemiz ve özgürdür."

"ABD'NİN UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞ GİRİŞİMİ BAŞARISIZ"

ABD'deki uyuşturucu kullanımına işaret eden Maduro, "Ne yazık ki Kuzey Amerika toplumu, dünyadaki her türlü uyuşturucu kullanımında en yüksek seviyeye sahip. Dolayısıyla ABD'nin 'uyuşturucuya karşı savaş' olarak adlandırdığı girişim başarısızdır. Kendi halkını sahipsiz bırakmış durumdalar ve onları tedavi etmek zorundalar. Gerçek budur" diye konuştu.

Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'ne savaş gemileri gönderme kararına da tepki göstererek, "ABD, Karayipler'de bir askeri konuşlanma gerçekleştiriyor, oysa uyuşturucunun büyük kısmı Pasifik Okyanusu üzerinden sevk ediliyor" yorumunda bulundu.

Madurodan ABDye net mesaj: Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın

'TEHDİT HEPİMİZE YÖNELİK'

Maduro, bağımsızlığın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bazıları tehdidin Venezuela'ya yönelik olduğunu düşünebilir. Oysa tehdit hepimize yöneliktir. Birine tehdit varsa, herkese tehdittir. Birine dokunurlarsa, herkese dokunmuş olurlar. Venezuela, özgürlük, demokrasi ve barış için gücünü inşa etmektedir. Her şeyden önce ahlaki güç gelir; haklıyız, iyi insanlarız ve bir idealimizi taşıyoruz. Bugün, bağımsızlık döneminden bu yana en güçlü askeri güce sahibiz."

Maduro, uyuşturucu örgütleriyle mücadele kapsamında komşu ülke Kolombiya ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve işbirliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.

