Maduro: Ülkede iç savaş çıkartılmasına izin vermeyeceğiz

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Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Maduro, şiddet olaylarına yol açan kötü niyetli eylemcilere tolerans gösterilmeyeceğini ve bunların kimler tarafından finanse edildiğini bildiklerini belirtti.

Maduro, ülke ekonomisinin hedef alındığını vurgulayarak, "Venezuela emperyalizmin, faşizmin ve suçluların eline düşmeyecek. Ülkede bir iç savaşın çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz her şeyin anayasal çerçevede olmasını istiyoruz. Devrim yapmak için başka yollara başvurmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sokaklardaki olaylardan dolayı isim vermeden ABD'yi suçlayan Maduro, "Halk bunu biliyor. Ancak imparatorluk suç planını ileriye taşımak isterse, vatanımızı sonuna kadar savunacağız. Tüm halkımızı koruyacağız. Ne yapıyorsak, işçimizi, çalışanımızı, tüccarımızı ve insanımızı korumak için yapıyoruz. Bunun için güvenlik güçlerimize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

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Maduro, hükümetine yönelik "çirkin" bir medya kampanyasının yürütüldüğünün altını çizerek, Elon Musk, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, eski Kolombiya cumhurbaşkanlarından Ivan Duque ile Alvaro Uribe ve İspanyol Vox partisine tepki gösterdi.

MUHALEFET LİDERİNE TUTUKLAMA EMRİ

Venezuela’daki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından muhalefet lideri Maria Corina Machado hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Kosta Rika, Machado’ya siyasi sığınma teklif etti.

Venezuela’da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ve Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından muhalefet lideri Maria Corina Machado hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Maduro ve Venezuela Parlamento Başkanı Jorge Luis Rodriguez, Machado ve muhalefetin başkan adayı Edmundo Gonzalez'in tutuklanması çağrısında bulunmasının ardından Karakas Ceza Mahkemesi Başkanı Elsa Janeth Gomez Moreno, Machado hakkındaki tutuklama kararını imzaladı.

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Rodrguez, Gonzalez’i Machado ile birlikte "faşist bir komplonun arkasında olmakla" ve "Venezuela'da bir iç savaş başlatmak istemekle" suçlayarak, muhalefeti defalarca Nazilerle kıyasladı.

VENEZUELA, PERU İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ KESTİ

Venezuela, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen seçimin ardından Nicolas Maduro'nun yerine muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'i ülkenin seçilmiş başkanı olarak tanıyacağını açıklayan Peru ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Venezuela'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ve Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından Güney Amerika'da gerginlik devam ediyor. Seçim sonuçlarının şaibeli olduğuna yönelik şüpheler devam ederken Venezuela, muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'i ülkenin seçilmiş başkanı olarak tanıyacağını açıklayan Peru ile diplomatik ilişkilerini kesti.

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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 45. Maddesine dayanarak Peru Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştır. Peru Dışişleri Bakanı'nın Venezuela halkının iradesini ve Anayasamızı hiçe sayan pervasız açıklamalarının ardından bu kararı almak zorunda kaldık" dedi.