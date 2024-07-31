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Maduro mazbatayı aldı: Venezuela’da sokaklar karıştı

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#Venezuela#Maduro#Mazbata
Maduro mazbatayı aldı: Venezuela’da sokaklar karıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

Venezuela’da Ulusal Seçim Konseyi’nin pazar günkü başkanlık seçimlerinin galibi olduğunu açıkladığı mevcut Venezuela lideri Nicolas Maduro mazbatasını aldı.

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Ancak muhalefet cephesinden sonuçları tanımadıkları açıklaması gelirken, başkent Caracas dahil birçok kentte sokaklara inen göstericiler polisle çatıştı. Maduro, 11 kişinin hayatını kaybettiği 46 kişinin de gözaltına alındığı gösterileri “darbe girişimi” olarak nitelendirdi ve destekçilerine sokağa inerek “faşizme karşı direnme” çağrısı yaptı.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Protestocular farklı şehirlerde sokak barikatları kurdu, ana yolları ve otoyolları kapatmaya çalıştı. Caracas ile ülkenin La Guaira’daki ana havalimanı arasındaki ulaşım pazartesi sabahı kesintiye uğradı. Bazı noktalarda farklı sivil grupların birbirleriyle çatıştığı, başkanlık sarayı yakınlarında ise Ulusal Muhafızlar ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

‘BİZ BU FİLMİ İZLEDİK’

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Mazbata törenindeki konuşmasında başsavcılığın gösterilerin arkasındaki finansörleri soruşturduğunu söyleyen Maduro, “Aşırı sağ ve ABD tarafından yönetilen gruplar var, aynı senaryoyu uyguluyorlar çünkü biz bu filmi daha önce görmüştük” diye konuştu ve destekçilerini faşizme karşı sokaklara çıkmaya çağırdı. Venezuela hükümeti, Maduro’nun seçim zaferini tanımayan Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik ve Uruguay diplomatlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

BİLGİ NOTU

Pazar günkü seçimlerin ardından Maduro’nun yüzde 51.2 oyla birinci olduğu, muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez Urrutia’nın ise yüzde 44.2’de kaldığı açıklanmıştı.

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#Venezuela#Maduro#Mazbata

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