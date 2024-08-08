Maduro, ellerindeki tüm tutanakları Yüksek Mahkeme'ye teslim edeceklerini duyurdu

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Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores balkonundan destekçilerine seslenen Maduro, TSJ'nin davetinin kendisine ulaştığını ve 9 Ağustos Cuma günü ellerindeki tüm tutanakları Yüksek Mahkeme'ye teslim edeceklerini belirtti.

Maduro, seçimde yarışan diğer adaylardan da aynı hamleyi beklediğini dile getirerek, "Cuma günü mahkemeye gitmem gerekiyor ve mahkemenin bana yönelteceği tüm soruları cevaplayacağım. Elimizdeki tutanakların yüzde 100'ünü teslim edeceğimizden eminim ve arkadaşlarımdan bunu hazırlamasını istedim. Umarım tüm adaylar, ellerindeki belgeleri mahkemeye sunar. Hangi adaylar katılmayacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, seçimde yarışan bazı adaylar Yüksek Mahkeme'ye giderken, muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ise TSJ'ye henüz gitmedi.

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TSJ Başkanı Caryslia Rodriguez, dün yaptığı açıklamada, resmi seçim sonuçlarının tasdik edilmesi amacıyla adayların bizzat mahkemeye çağrıldığını ve gelmeyenler hakkında hukuki süreç başlatılacağını kaydetmişti.

MADURO 3. KEZ KAZANMIŞTI



Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

WHASTAPP'A CASUSLUK SUÇLAMASI



Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, balıkçılık ve tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Maduro, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Maduro, "WhatsApp, Venezuela'da sahip olduğu listeyi casusluk faaliyetleri için Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına teslim etti. Bu sosyal uygulama, psikolojik bir savaş yürütüyor. Darbe ve şiddet lehine konuşmayan sosyal liderleri, askerleri, polisleri, sanatçıları ve sporcuları tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Venezuelalılara, WeChat ve Telegram uygulamalarını tavsiye eden Maduro, "İnsanlara gönüllü olarak WhatsApp'tan çıkmalarını ve diğer ağlara geçmesi çağrısında bulundum." dedi.

Maduro, Venezuela'ya uygulanan haksız ekonomik ambargolar ve zorluklara rağmen tarımsal üretimde mucizevi başarılar elde ettiklerini söyledi.

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Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i eleştiren Maduro, "O bir suçlu ve faşist. Seçimlerin yapıldığı günden bu yana bir grup genci ortalığı yakması için gönderdi ancak kendisi saklandı. Yüksek Mahkeme onu yasal olarak çağırdı ve gitmesi zorunluydu ama o gitmedi. Şimdi Guaido'dan (eski muhalif lider Juan Guaido) daha berbat." diye konuştu.

Devlet Başkanı Maduro, ülkedeki sağcıları, Venezuela'nın anayasal kurumlarına "faşist darbe" yapmakla suçladı.

Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstermiş, bu uygulamayı dün canlı yayında silmişti.