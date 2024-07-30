Maduro da muhalefet de kazandık dedi

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Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup adayı Nicolas Maduro’nun yüzde 51.2 oranında oy alarak kazandığını açıkladı. Buna karşılık muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez Urrutia’nın oy oranının 44.2’de kaldığı belirtilirken muhalefet açıklanan sonuca itiraz etti. Muhalefet koalisyonu yüzde 70 oy aldığını belirterek Maduro’ya yakın Seçim Konseyi’nin rakamlarını reddettti. Çin, Rusya, Küba gibi ülkeler Maduro’yu tebrik ederken başta ABD olmak üzere bazı ülkelerden sonuçları şüpheyle karşılayan açıklamalar geldi.

ABD: ENDİŞELİYİZ

- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Japonya’da, açıklanan sonuçlara ilişkin derin endişe duyduklarını belirtti.

- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres seçimlerde şeffaf olmaya çağırdı.

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- Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, verilere inanmadıkları için seçim sonuçlarını kabul etmediklerini bildirdi.

- Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou ise Venezuelalı liderin “zaferini tanımadıkları” mesajını verdi.

- Peru Dışişleri Bakanı Javier Gonzalez-Olaechea, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçları üzerine Peru’nun Venezuela Büyükelçisi’ni istişare için çağırdıklarını ifade ederek, seçimde halk iradesinin ihlal edildiğini savundu.

- İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, seçim sonuçlarına şüpheyle yaklaştıklarını belirterek, sonuçların kontrol edilmesi talebinde bulundu.

- İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de seçim sonuçlarında “tam şeffaflık” çağrısı yaptı.

BİR YANDA TEBRİKLER

Batılı ve komşu ülkeler daha çok Maduro’ya tepki gösterirken, birçok ülke de tebrik mesajı açıkladı.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin müttefiki Maduro’yu kutlayarak “Rusya topraklarında her zaman memnuniyetle karşılanacağınızı unutmayın” dedi.

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- Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Çin’in Venezuela’yı “sorunsuz bir şekilde başkanlık seçimlerini gerçekleştirdiği” ve Maduro’yu da “başarılı bir şekilde yeniden seçildiği için” kutladığını söyledi.

- Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Maduro’yu tebrik ederek, Venezuela halkının seçimine saygı duyduklarını belirtti.

- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Cane de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “tarihi zaferi” için Maduro’ya tebriklerini ileterek, “Venezuela halkının onuru ve cesareti, baskılara ve manipülasyonlara karşı zafer kazandı” ifadesini kullandı.

- Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve eşi de Maduro’nun zaferini kutladıkları bir mektup gönderdi.

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MİLEİ ‘DİKTATÖR’ DEDİ ELON MUSK PAYLAŞTI

Arjantin’in popülist Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabından Maduro’nun ‘sahtekârlık yaptığı’ suçlamasını yöneltti. Milei’nin ‘Diktatör Maduro cehenneme git’ paylaşımını retweet eden Amerikalı iş adamı Elon Musk da ‘Utan diktatör Maduro’ notu düştü.

BİNLERCE KİŞİ YURTDIŞINA GÖÇ ETTİ

İktidara geldiğinden bu yana Maduro’nun yıldızı Batılı ülkelerle barışmadı. Maduro karşıtları, muhaliflerini tutuklatarak rakiplerini etkisiz hale getirdiğini öne sürüyor. Ekonomik kriz ve hiper enflasyon yüzünden binlerce Venezuelalı yurtdışına göçmek zorunda kaldı.