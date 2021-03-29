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Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Maduro: Covid-19 aşısı karşılığında petrol vermeye hazırız

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Maduro: Covid-19 aşısı karşılığında petrol vermeye hazırız

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, koronavirüsü aşısı karşılığında, ödeme aracı olarak ham petrolü kullanabileceklerini ve bunun için hazır olduklarını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, koronavirüs aşısı karşılığında ödeme aracı olarak ham petrolü kullanabileceklerini açıkladı. Maduro, “Venezuela'da petrol tankerleri var, bizden petrol alacak müşteriler var. Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu tüm aşıları almak için petrolümüz var. Aşı için petrol. Hazırız” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını Kovid-19 salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu.

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