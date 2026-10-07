×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Madrid’de sürpriz düet

Güncelleme Tarihi:

#Shakira Dua Lipa#Madrid Konser#Antologia Performansı
Madrid’de sürpriz düet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 07:00

DÜNYACA ünlü şarkıcı Shakira (49), Madrid’de verdiği konserde hayranlarına sürpriz yaparak İngiliz şarkıcı Dua Lipa’yı (31) sahneye davet etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İkili, Shakira’nın 1995 tarihli ‘Antologia’ şarkısını birlikte seslendirirken, Shakira sahnede Lipa’ya övgüler yağdırdı. Kolombiyalı şarkıcı, Lipa’nın mütevazılığından etkilendiğini belirterek “Daha önce hayranındım, şimdi hayran kulübünün başkanı gibiyim” dedi. Lipa ise daveti için Shakira’ya İspanyolca teşekkür etti. İkilinin birlikte görüntülendiği anlarda hayranlarının dikkatini çeken ayrıntılardan biri ise aralarındaki boy farkı oldu. Lipa’nın boyunun yaklaşık 1.74, Shakira’nın ise 1.57 olduğu biliniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Shakira Dua Lipa#Madrid Konser#Antologia Performansı

BAKMADAN GEÇME!