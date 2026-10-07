Madrid’de sürpriz düet

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İkili, Shakira’nın 1995 tarihli ‘Antologia’ şarkısını birlikte seslendirirken, Shakira sahnede Lipa’ya övgüler yağdırdı. Kolombiyalı şarkıcı, Lipa’nın mütevazılığından etkilendiğini belirterek “Daha önce hayranındım, şimdi hayran kulübünün başkanı gibiyim” dedi. Lipa ise daveti için Shakira’ya İspanyolca teşekkür etti. İkilinin birlikte görüntülendiği anlarda hayranlarının dikkatini çeken ayrıntılardan biri ise aralarındaki boy farkı oldu. Lipa’nın boyunun yaklaşık 1.74, Shakira’nın ise 1.57 olduğu biliniyor.