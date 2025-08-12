×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Madonna'dan Papa'ya çağrı: Gazze'ye gidin

Güncelleme Tarihi:

#Madonna#Papa#Gazze
Madonnadan Papaya çağrı: Gazzeye gidin
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 14:02

Dünyaca ünlü ABD’li sanatçı Madonna, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek için Papa 14’üncü Leo’ya seslenerek, "Gazze'de çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için ellerinden geleni yapmalarını istemek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü ABD’li sanatçı Madonna, Gazze’de yaşanan insani krize ilişkin Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’ya seslendi. 7 Grammy sahibi olan ünlü şarkıcı, Papa 14’üncü Leo’ya bölgeye gitme çağrısında bulundu.

Madonna, sosyal medya hesabından "Çok geç olmadan ışığını çocuklar içi getir. Bir anne olarak onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize aittir. Gazze'ye girişine engel olunmayacak tek kişi sizsiniz. Masum çocukları kurtarmak için insani yardım kapılarının tamamen açılması gerekiyor" yazılı mesajını "Siyaset değişim getirmez yalnızca farkındalık getirir. Bugün Rocco’nun doğum günü. Bir anne olarak ona verebileceğim en güzel hediye, herkesten Gazze'de çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için ellerinden geleni yapmalarını istemek olduğunu düşünüyorum. Kimseyi suçlamıyorum veya taraf tutmuyorum. Herkes acı çekiyor. Sadece bu çocukların açlıktan ölmemeleri için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yardım etmek istiyorsanız" ifadeleriyle paylaştı.

Gözden KaçmasınPakistandan dünyayı dehşete düşürecek tehdit: Yarısını bizimle yok ederizPakistan'dan dünyayı dehşete düşürecek tehdit: Yarısını bizimle yok ederizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Madonna#Papa#Gazze

BAKMADAN GEÇME!