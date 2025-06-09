Madleen Gazze’nin kapısında... Türk aktivist Hürriyet’e konuştu: Gazzeliler hakkını helal etsin

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı insani yardım ablukasını kırmak için 1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya adasından yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait ‘Madleen’ yelkenlisi dün itibarıyla Mısır’ın İskenderiye kentinin açıklarından Gazze’nin kapılarına ulaştı. Madleen’in yolculuğu son safhasına girerken tüm dünya nefesini tutmuş; içinde, biri gazeteci 12 aktivistin bulunduğu geminin Gazze’ye ulaşıp ulaşamayacağını merakla bekliyor. Gazze kıyılarına 200 kilometre mesafeden az bir noktada Filistin’e doğru ilerleyişini sürdüren gemiye dün öğle saatlerinde sinyal karıştırma uygulanmaya başladı. Geminin çevrimiçi olarak takip edilmesini sağlayan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) devre dışı kaldı. Gemiyle olan iletişimin aksamaya başlamasının ardından İsrail müdahalesi yakın endişesi arttı. Gemide bulunan 31 yaşındaki Türk aktivist Şuayb Ordu, Madleen’de yaşananları Hürriyet’e anlattı.

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Teknedeki Türk aktivist Şuayb Ordu Hürriyet’e konuştu.

‘MÜDAHALEYE HAZIRIZ’

Mısır karasularına girmeden ilerlediklerini açıklayan Şuayb Ordu, uluslararası sulardan doğrudan Gazze Şeridi’ne ulaşmayı hedeflediklerini ancak İsrail’in bu noktada müdahale edebileceğini düşündüklerini belirtti. İsrail’in olası askeri müdahalelerine karşı tüm aktivistlerin uzun süredir hazırlandığını dile getiren Ordu, gemiye baskın ya da dronlu bir saldırı gerçekleşmesini beklediklerini aktardı, herhangi bir dron sesi duyduklarında herkesin can yeleklerini giyip beklediğini anlattı.

Aktivistler dron sesi duyunca can yeleklerini giyerek bekliyor.

‘DÜNYA BİZİ TANIYOR’

Ordu, “Baskın yaparlarsa yapabileceğimiz bir şey yok ama asla şiddete başvurmayacağız, dünya vicdanı bizi de İsrail’i tanıyor” diye konuştu. Ordu, “Bu yola bir süre İsrail’de gözaltında tutulmak için çıkmadık. Amacımız ablukanın kırılması ve Gazze’ye ulaşmak. Gazze’ye giremezsek gerçekten çok üzülürüz ama asıl üzüntümüz ablukanın sürmesi ve Gazzelilerin ihtiyaçlarının karşılanmaması olur” diye konuştu. “Gazze halkı hakkını helal etsin” diyen aktivist, “Soykırım durdurulana kadar onlarla ölüp ölüp dirileceğiz” ifadelerini kullandı.

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İsrail’in insani yardımlara uyguladığı abluka nedeniyle bölgede derinleşen insani kriz devam ediyor. Gazzeliler bölgedeki kısıtlı yardımlara ulaşmaya çalışırken izdihamlar oluşuyor.

KATZ: ORDUYA EMİR VERDİM

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz dün yaptığı açıklamada orduya Madleen gemisinin Gazze’ye ulaşmasını engellemek için harekete geçmeleri talimatını verdiğini söylerken aktivistleri suçladı. Katz, açıklamasında “Antisemit Greta ve arkadaşlarına açıkça şunu söylüyorum, geri dönmelisiniz, çünkü Gazze’ye ulaşamayacaksınız. İsrail, kimsenin denizdeki ablukayı delmesine izin vermeyecek, çünkü ablukanın amacı Hamas’a silah gitmesine engel olmak” dedi.

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MAVİ MARMARA’YI HATIRLATTI

İsrail medyasında gemiye yapılacak olası bir müdahalenin 2010 yılında 10 aktivistin öldürüldüğü Mavi Marmara baskını gibi olmasından endişe edildiği belirtildi. Böyle bir operasyonun İsrali’e karşı uluslararası baskıyı arttıracağı, bu nedenle Mavi Marmara’da da görev alan Shayetet 13 deniz komando birliğinin, geminin kontrol altına almasının planlandığı iddia edildi. Jerusalem Post gazetesi de aktivistlerin gözaltına alınıp sınır dışı edilmek üzere Aşdod limanına götürülebileceğini yazdı. Teknede bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan’ın da gözaltına alınmasının diplomatik krize neden olabileceği değerlendiriliyor.

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İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını Kurban Bayramı’nda da sürdürürken, dünkü bombardımanda en az 31 kişi öldü.

GEMİ NE TAŞIYOR

Madleen, Gazze’nin ilk ve tek kadın balıkçısı Madleen Kullab’ın adını taşıyor. Madleen gemisinin Gazze Şeridi’ne taşıdığı yardımların içinde bir tonluk tıbbi malzeme, un, pirinç, bebek maması, bebek bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, koltuk değnekleri ve çocuklar için protezler yer alıyor. Teknede bulunan 12 kişi arasında dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg, Avrupa Parlamentosu üyesi olan Filistin asıllı Fransız siyasetçi Rima Hassan ve Şuayb Ordu’nun yanı sıra Türk kökenli Almanya vatandaşı aktivist Yasemin Acar bulunuyor.

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2007’DEN BERİ ABLUKADA

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne girecek insani yardımlara yoğun bir abluka uyguluyor. Ancak Tel Aviv yönetiminin Gazze’yi açık hava hapishanesine çeviren ablukası 7 Ekim 2023’te başlayan çatışmalardan çok eskiye dayanıyor. İsrail, Hamas’ın 2007 yılında yönetimin başına geçmesinden itibaren Gazze Şeridi’nde güvenlik önlemleri adı altında hem karadan hem de denizden giriş çıkışları engelliyor. 2010 yılındaki Mavi Marmara gemisi dahil olmak üzere ablukayı kırmak için çok sayıda girişim olsa da İsrail güçleri tamamına müdahale etti.