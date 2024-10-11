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Madencilerin üzerine ateş açıldı: 20 ölü

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#Pakistan#Maden#İşçi
Madencilerin üzerine ateş açıldı: 20 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 11:39

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Duki District bölgesinde bir kömür madenine yapılan saldırıda, 4'ü Afgan 20 madenci yaşamını yitirdi, 7 madenci yaralandı. Saldırganlar, madencileri toplayarak ateş açarken, çevredeki diğer 10 kömür madenine de saldırılar düzenleyip makineleri ateşe verdi.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Duki District bölgesinde silahlı bir grup, kömür madenine saldırdı. Saldırganların madencileri bir noktada toplayıp üzerlerine ateş açması sonucu 4'ü Afgan 20 madenci hayatını kaybetti, 7 madenci de yaralandı. Bölge güvenlik çemberine alınırken,. yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Saldırıya uğrayan kömür madeninin sahibi Haji Khairullah Nasir, silahlı saldırganların çevrede bulunan en az 10 kömür madenine daha saldırı düzenleyip kömür madeni makinelerini ateşe verdiğini söyledi. İnceleme başlatılan saldırıyı ike henüz üstlenen olmadı.

Olaya ilişkin yetkililerden bilgi alan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hükümetin “terörün her şekli” ile mücadele etmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Eylül ayında da ülkenin batısında gerçekleştirilen 27 saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı. Ağustos ayında ise gerçekleştirilen 43 saldırıda 125 kişi hayatını kaybetmiş, 77 kişi yaralanmıştı.

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#Pakistan#Maden#İşçi

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