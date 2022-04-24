Madeleine McCann davasında sır perdesi 15 yıl sonra aralandı! Zanlı resmen açıklandı

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Portekizli savcılar, Madeleine McCann adlı İngiliz kız çocuğunun 2007'de üç yaşındayken kaybolmasıyla ilgili olarak bir Alman vatandaşını resmen zanlı ilan etti.

Christian Brueckner adlı zanlı, halen Almanya'da uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan ve 72 yaşındaki bir kadına tecavüzden hapiste.

Alman polisi iki yıl önce 45 yaşındaki Brueckner hakkında Madeleine McCann davasıyla ilgili olarak soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Tecavüz ve uyuşturucu suçlarından Almanya'da hapiste olan Christian Brueckner, Madeleine'in kaybolmasıyla ilgisi olmadığını öne sürüyor

Madeleine dördüncü yaşına basmadan kısa bir süre önce, 3 Mayıs 2007'de ailesiyle gittiği Portekiz tatilinde kaybolmuştu.

Madeleine'in, kaybolduğu akşam yakınlardaki bir restorana giden anne-babası tarafından otel odasında yalnız bırakıldığı açıklanmıştı.

İngiltere ve Portekiz polisi aradan geçen bu süre içinde yüzlerce kişiyi sorguladı. Almanya Polisi Madeleine'in ölmüş olabileceğini duyurmuştu.

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İngiltere polisi ise hâlâ "kayıp vakası" olarak soruşturmayı sürdürüyor.

3 Mayıs'ta Madeleine'in kaybolmasının üzerinden 15 yıl geçmiş olacak ve Portekiz yasaları uyarınca bu tarihten sonra kimse zanlı ilan edilemeyecekti. Bir kişi hakkında dava açılabilmesi için önce zanlı ilan edilmesi gerekiyor.

Alman polisine göre Brueckner, 1995-2007 arasında Portekiz'de Madeleine'in kaybolduğu Algarve'de yaşadı. Brueckner'in burada bazı soygunlara ve uyuşturucu işine karıştığı belirtiliyor.

İngiliz çocuk, 3 Mayıs 2007'de Portekiz'in Praia da Luz beldesinde kayboldu ve o zamandan beri izine rastlanamadı. Kısa sürede dünyanın gündemine oturan ve uzun süre de düşmeyen İngiliz çocuğun hikayesi sayısız kitap ve belgesele konu oldu. İngiliz çocuk, 3 Mayıs 2007'de Portekiz'in Praia da Luz beldesinde kayboldu ve o zamandan beri izine rastlanamadı. Kısa sürede dünyanın gündemine oturan ve uzun süre de düşmeyen İngiliz çocuğun hikayesi sayısız kitap ve belgesele konu oldu.

Almanya'daki soruşturmayı yürüten savcı Madeleine'in kaybolmasından hemen önce otel yakınlarındaki bir kişinin Brueckner'i aradığını ve bu iki kişinin yarım saat konuştuğu söylemişti.

Brueckner'in, Madeleine'nin kaybolmasından bir gün sonra araçlarından birini başkası adına kaydettirdiği belirtilmişti.

Portekiz'de o dönem soruşturmayı yürüten emniyet müdürü "cesedi Madeleine'nin anne ve babasının ortadan kaldırdığını" öne sürmüştü.

Madeleine'in kaybolması bir dizi televizyon belgeseline konu olmuştu.