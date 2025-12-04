'Made in Italy' sorguda

Haberin Devamı

MİLANO savcılarının, İtalya’nın en saygın markalarından bazılarının tedarik zincirlerinde işçi istismarı ve denetim eksikliği olduğunu ortaya çıkarmasının ardından geçen yıldan bu yana beş moda markası kayyum idaresine alındı. Halihazırda, Loro Piana, Dior’un İtalyan iştiraki Manufactures Dior, Giorgio Armani ve Alviero Martini’yi hedef alan soruşturmalar yürütülüyor. Savcıların soruşturmaları genişletebileceği belirtilirken hükümet bu girişimleri ‘Made in Italy’ (İtalyan malı) markasına yönelik bir saldırı olarak niteliyor. Savcı Paola Stotari’nin yürüttüğü soruşturmalar lüks tüketimin karanlık yüzüne ışık tutarken alt yüklenicilere verilen siparişlerin iyi takip edilmediği, kötü çalışma şartlarıyla emek sömürücülüğüne neden olduğu öne sürülüyor.

Haberin Devamı

SÖMÜRÜ ZİNCİRİ

Dün de lüks deri ürünleri markası Tod’s mahkeme önündeydi. Savcılar, şirketin “kötü niyetli” eylemleri nedeniyle geçici reklam yasağı ve şirket dışından yöneticilerin atanmasını talep ediyor. Ayakkabıları 1000 dolara kadar alıcı bulan Tod’s yöneticilerinin Çin’deki kötü çalışma şartlarından haberdar olduğu ancak bunu önlemediği öne sürülüyor. İtalyan yasaları, taşeron üreticilerin eylemlerinden ana markayı sorumlu tutabiliyor. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan İtalya’daki Temiz Giysi Kampanyası’nın ulusal koordinatörü Deborah Lucchetti, tedarikçilerin “tüm maliyetleri karşılamaya yetmeyecek kadar düşük fiyatlar başta olmak üzere ticari koşullar dayatan büyük markaların insafına kaldıklarını” belirterek “Bu bir sömürü zinciri” diyor.

PRADA VERSACE’Yİ SATIN ALDI

PRADA Grubu, Milano merkezli moda devi Versace’yi yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Böylece Versace, Prada ve Miu Miu ile aynı çatı altında birleşerek lüks moda dünyasında yeni bir güç birliği oluşturdu. Yeni birleşik yapıda Versace’nin, Prada Grubu’nun toplam gelirinin yüzde 13’ünü oluşturması bekleniyor. Prada yüzde 64, Miu Miu ise yüzde 22 paya sahip olacak.