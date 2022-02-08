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Madagaskar’daki kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi

#Madagaskar#Fırtına#Dünya
Madagaskar’daki kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi

Madagaskar’ı vuran Batsirai Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi.

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Madagaskar’da Batsirai Kasırgasında can kaybı sayısı artıyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan Batsirai Kasırgası nedeniyle 60 binden fazla kişinin yerinden edildiği ülkede yetkililer, can kaybının 21’e yükseldiğini bildirdi.

Kasırgadan en çok etkilenen kasabalardan biri olan Mananjary’de birçok ev yıkıldı, ağaçlar yerinden söküldü. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin 12 yol ve 14 köprünün kapalı olması nedeniyle kasırgadan etkilenen bölgelere ulaşmak için mücadele ettiğini ve yükselen nehir seviyelerinin büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Ülkede evleri yıkılan ve hasar gören kişilerin yaklaşık 62 bini barınaklarda, 8 bini ya dışarıda ya da yakınlarının evine sığındı. Bölgede yaşayanlar, tahliye merkezi olarak belirlenmiş okula sığındıklarını ancak okulun çatısının şiddetli rüzgar nedeniyle uçtuğunu ve dışarıda kaldıklarını söyledi.

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Birleşmiş Milletler'in Madagaskar'daki Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Pasqualina Di Sirio, "Kasırganın etkisi şiddetli ve sert oldu ve hala kayıpları sayıyoruz" açıklamasını yaptı. Pasqualina Di Sirio, pirinç hasadına yakın bir zamanda böyle bir durumla karşılaşılmasının durumu daha da kötüleştirdiğini ve bunun 6 ay boyunca hissedileceğini söyledi.

Öte yandan, Ocak ayında Mozambik, Malavi ve Zimbabve’yi de vuran Ana tropikal fırtınasında Madagaskar’da 58 kişi hayatını kaybetmişti.

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