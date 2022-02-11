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Madagaskar’daki kasırgada can kaybı 111’e yükseldi

#Madagaskar#Kasırga#Can Kaybı

Madagaskar’ı vuran Batsirai Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 111’e yükseldi.

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Madagaskar’da 5 Şubat’ta karaya ulaşan Batsirai Kasırgası’nda can kaybı artıyor.

Afet Yardım Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111’e yükseldi. Yetkililer 111 kişiden 87'sinin yaşamını yitirdiği Ikongo kentinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ülkenin güneydoğusunda büyük bir yıkıma yol açan kasırga nedeniyle birçok ev yıkıldı ya da hasar gördü.

Yaklaşık 150 bin kişinin evsiz kaldığı kasırgada hükümet binaları da hasar gördü ve bazı bölgelerde hatların hasar görmesi nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

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#Madagaskar#Kasırga#Can Kaybı

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