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Haber Giriş: 17.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Maçta mı bulaştı

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Maçta mı bulaştı
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NBA takımı Utah Jazz’ın oyuncusu Rudy Gobert ve takım arkadaşı Donovan Mitchell’den sonra Detroit Pistons’ın oyuncusu Christian Wood’da da koronavirüs tespit edildi.

Spor yorumcuları Jazz ve Pistons’ın 7 Mart’ta karşı karşıya geldiği maçta Gobert ile Wood’un 10 dakika boyunca birbirlerini savunduğuna dikkat çekiyor. Wood’a virüsün nasıl bulaştığı tam olarak bilinmese de yakın temastan bulaşmış olabileceği iddia ediliyor. Gobert’in hasta olduğunun ortaya çıkmasının ardından NBA sezonu askıya alınmış, Utah Jazz ile 10 gün içinde maç yapan takımların oyuncuları testten geçirilmişti.

Maçta mı bulaştı

PİŞMAN OLDU

Geçen hafta kendisinde koronavirüs teşhis edilmesinden hemen önce bütün mikrofonlara dokunarak hastalıkla ‘dalga geçen’ Gobert “Keşke bu konuyu daha ciddiye alsaydım” dedi.

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