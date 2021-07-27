Macron'un zor anları... Yerli halkın ilgilisi yüzünden alay konusu oldu!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, deniz aşırı sömürgesi Fransız Polinezyası’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Macron’un karşılanması sırasında ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada paylaşılmaya başlanınca bir anda günün konusu haline geldi.

Macron’u karşılayan Polinezyalı yetkililer ve onlarla birlikte törene katılan yerli halk, Fransız Cumhurbaşkanı’nın boynuna çok sayıda çiçek kolyesi astı. Macron'un boynuna asılan kolyeler ziyaret devam ettikçe o kadar çok arttı ki Fransız lider bir noktadan sonra hem yürümekte hem de başını hareket ettirmekte zorlandı ve boyun bölgesi tamamıyla görünmez hale geldi.

Uluslararası ajansların servis ettiği fotoğrafları fırsat bilen sosyal medya kullanıcıları bu görüntülerden ve paylaşılan tören videolarından kolajlar yaparak olayı esprili bir dille takipçileriyle paylaştı.

Hatta, sosyal medyada yayılan bir görüntü ve fotoğraflarda, Macron’un boynuna asılan kolyeler çoğaltılarak Fransız Cumhurbaşkanı hakkında “Yürüyen çelenk” esprileri yapıldı.

Paylaşılan fotoğraflarda Emmanuel Macron'un törenin ilk dakikalarında oldukça neşeli olduğu ve sürekli gülümsediği görülürken bu çiçek olayı 'abartıldıkça' mutsuzluğunun arttığı ve yüzünün asıldığı açıkça belli oldu.

Fransa, Fransız Polinezyası’nda, 30 yıl boyunca yaptığı 200’e yakın nükleer denemenin ardından oluşan radyasyon seviyesini sakladığı için son dönemde yoğun eleştirilere hedef oluyor.

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