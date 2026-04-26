×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Dünya Haberleri

Macron'un Yunanistan ziyareti eleştirilerin odağında

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan-Fransa İlişkileri#Macron'un Yunanistan Ziyareti#Askeri İşbirliği Anlaşmaları
Macronun Yunanistan ziyareti eleştirilerin odağında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 16:46

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Atina ziyaretini eleştiren Yunanistan Komünist Partisi (KKE), iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların halkların çıkarlarıyla bağlantılı olmadığını belirtti.

Haberin Devamı

Partiden yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Macron arasında imzalanan anlaşmaların Fransız ve Yunan şirketlerinin ticari çıkarlarına hizmet ettiği ve ülkenin uluslararası çatışmalara daha fazla dahil olmasına yol açtığı iddia edildi.

Açıklamada, Yunanistan-Fransa askeri stratejik işbirliğinin güçlendirilmesinin, Orta Doğu, Ukrayna ve Afrika’daki çatışmalara ortak katılım riskini artırdığı kaydedildi.

 

Gözden KaçmasınEsad hakkında yargı süreci başladı: Dava salonunda kafes ayrıntısıEsad hakkında yargı süreci başladı: Dava salonunda kafes ayrıntısıHaberi görüntüle

'NÜKLEER ŞEMSİYE' ENDİŞESİ

Yunanistan’ın, Fransa’nın "nükleer şemsiyesi"ne dahil edilmesinin ülkede nükleer silahların konuşlandırılması riskini beraberinde getirebileceği, Fransız silah sistemlerinin satın alınmasının halka ekonomik yük olacağı vurgulandı.

Avrupa’nın stratejik özerkliği ve Avrupa içindeki NATO yapılanmasının halkların çıkarlarına aykırı olduğu savunulan açıklamada, Yunanistan’ın savaş politikalarına dahil edilmemesi istendi.

Haberin Devamı

KKE, Yunan halkının doğal müttefikinin Fransız halkı ve Avrupa’daki diğer halklar olduğunu ifade etti.

Gözden KaçmasınTrumptan suikast girişimine ilişkin yeni açıklamaTrump'tan suikast girişimine ilişkin yeni açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan-Fransa İlişkileri#Macron'un Yunanistan Ziyareti#Askeri İşbirliği Anlaşmaları

BAKMADAN GEÇME!