Macron'un Yunanistan ziyareti eleştirilerin odağında

Partiden yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Macron arasında imzalanan anlaşmaların Fransız ve Yunan şirketlerinin ticari çıkarlarına hizmet ettiği ve ülkenin uluslararası çatışmalara daha fazla dahil olmasına yol açtığı iddia edildi.

Açıklamada, Yunanistan-Fransa askeri stratejik işbirliğinin güçlendirilmesinin, Orta Doğu, Ukrayna ve Afrika’daki çatışmalara ortak katılım riskini artırdığı kaydedildi.

'NÜKLEER ŞEMSİYE' ENDİŞESİ

Yunanistan’ın, Fransa’nın "nükleer şemsiyesi"ne dahil edilmesinin ülkede nükleer silahların konuşlandırılması riskini beraberinde getirebileceği, Fransız silah sistemlerinin satın alınmasının halka ekonomik yük olacağı vurgulandı.

Avrupa’nın stratejik özerkliği ve Avrupa içindeki NATO yapılanmasının halkların çıkarlarına aykırı olduğu savunulan açıklamada, Yunanistan’ın savaş politikalarına dahil edilmemesi istendi.

KKE, Yunan halkının doğal müttefikinin Fransız halkı ve Avrupa’daki diğer halklar olduğunu ifade etti.