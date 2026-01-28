Macron'un YPG öfkesi: Şara'nın yanıtı, Fransa'nın hayallerini yıktı

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Suriye’de terör örgütü YPG’yi koruma girişimleri son dönemde yoğunlaştı. Fransız basını, ABD’nin bölgeden çekilme sürecinin ardından Paris yönetiminin YPG ile ilişkilerini sürdürmek istediğini ifade etti. Bu yaklaşımın, sahadaki dengeler ve Suriye yönetiminin askeri hamleleri nedeniyle zorluklarla karşılaştığı kaydedildi

Elysee Sarayı’nda Suriye ile YPG arasında yürütülen temaslar, Suriye’deki çatışmaların seyrini değiştirmekte yetersiz kaldı. Macron, hem diplomatik kanalları hem de istihbarat imkanlarını devreye sokarak sürece müdahil olmaya çalıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bu çabaları boşa çıkarmasıyla Macron'un elleri boş kaldı. Fransa’nın bölgedeki askeri kapasitesinin sınırlı olması, Fransa'nın başarısızlığında belirleyici oldu.

Paris yönetiminin Suriye’deki operasyonlara karşı duyduğu rahatsızlığın Macron’un kişisel tutumuna da yansıdığı belirtildi. Macron'un sahadaki gelişmelere karşı giderek daha sert bir dil kullandığına dikkat çekildi. Macron'un YPG yanlısı dili, Fransa içinde de siyasi çatlağa yol açtı.

ŞARA'NIN KARARI MACRON'U ÖFKELENDİRDİ

Fransız Le Point’in haberine göre, Emmanuel Macron, ABD’nin Suriye ile anlaşmasının ardından terör örgütü YPG’nin en güçlü siyasi destekçilerinden biri olmayı hedefledi. Paris yönetimi, bu kapsamda YPG ile temaslarını sürdürdü ve diplomatik girişimlere ağırlık verdi. Elysee Sarayı, YPG’yi Suriye’nin geleceğinde etkili bir aktör olarak konumlandırmak istedi.

Macron’un, 25 Ocak'ta terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara arasında bir telefon görüşmesi ayarladığı öne sürüldü. Bu girişimin, Fransa'yı taraflar arasında arabulucu olarak konumlandırmayı amaçladığı bildirildi.

Macron, daha önce de benzer bir girişimle Suriye'deki sürece müdahil olmaya çalışmıştı. Bu kez hedef, Suriye ordusunun kuşatması altındaki Aynularab’a yönelik baskının hafifletilmesiydi. Ancak Şara, Abdi ile Macron arabuluculuğunda görüşmeyi kabul etmedi.

Fransız basını, görüşmenin gerçekleşmemesi üzerine Macron’un büyük öfkeye kapıldığını belirtti.

MACRON SURİYE'YE TEPKİLİ

Macron, Suriye yönetiminin askeri operasyonlarına karşı sert bir tutum benimsedi. Elysee Sarayı’na yakın kaynaklara göre Fransız Cumhurbaşkanı, Şam yönetimine Aynularab’a yönelik bir müdahaleye izin vermeyeceğini söyledi. Le Point bu mesajın, "ABD’nin tutumundan farklı bir çizgi izleme arzusunu yansıttığı" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa’nın bölgede bulunan askeri ve istihbarat unsurlarının teyakkuz durumuna geçtiği kaydedildi. Özellikle Irak’ın kuzeyinde yer alan üslerde alarm seviyesinin yükseltildiği ifade edildi. Bu adımların, Paris yönetiminin diplomatik söylemini sahadaki imkanlarla destekleme çabasının bir parçası olduğu bildirildi.

Öte yandan Fransa, hava gücünü ya da özel kuvvetlerini sahaya sürmeyi planlamıyor. Uzmanlara göre bu durum, Macron’un sert söylemine rağmen Fransa'nın askeri kapasitenin sınırlı olduğunu gösteriyor. Fransız kaynaklar, ülkedeki askeri durumun Paris’in elini zayıflattığını ifade etti.

YPG'YE İSTİHBARAT DESTEĞİ

Le Point, Fransa’nın terör örgütü YPG ile uzun yıllara dayanan temaslarına haberinde geniş yer verdi. Fransız istihbarat servislerinin ocak ayı başından itibaren YPG’ye istihbarat desteğini artırdığı bildirildi. Fransa Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSE) ve Askeri İstihbarat Müdürlüğü’nün bölgedeki kapasitesini bu amaçla kullandığı kaydedildi.

Fransız silahlı kuvvetleri ile istihbarat servislerinin, YPG ile DEAŞ'a karşı mücadele döneminde yakınlaştığı belirtilen haberde, Aynularab ve Rakka’da seçkin Fransız birliklerinin ve DGSE unsurlarının sahada yer aldığı hatırlatıldı.

DEAŞ’ın gerilemesinin ardından da bu işbirliğinin devam etti. Fransız ordusu ve DGSE, birkaç yüz YPG mensubuna eğitim verdi. Terör örgütüyle yakın temas, Fransa içinde de tartışmalara neden oldu.

FRANSA’NIN ETKİSİ SINIRLI

Suriye'de Esad döneminin sona ermesinin ardından ülkenin yaklaşık üçte birini işgal altında tutan YPG, sahada giderek yalnızlaştı. ABD’nin bölgeden çekilmesinin ardından YPG’nin dış destek imkanlarının daraldı. Fransa, bu boşluğu doldurmak istedi ancak yeterli askeri ve siyasi güce sahip olmadığı için başarılı olamadı.

Türkiye'nin Suriye yönetimine verdiği destek ile ABD’nin yeni Suriye yönetimine yönelik tutumu, Paris’i zor durumda bıraktı. Fransız basını, bu koşullar altında Macron yönetiminin tek başına belirleyici bir rol üstlenemeyeceğini vurguladı. Fransız diplomatik kaynaklar, bu durumun Elysee Sarayı’ndaki tartışmaları derinleştirdiğini aktardı.

FRANSA'DA YPG ÇATLAĞI

Fransa içinde YPG politikası konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşanıyor. Bazı eski üst düzey istihbarat yetkilileri, geçmişte Avrupa’daki terör saldırılarıyla bağlantılı güzergahların Suriye üzerinden geçtiğine dikkat çekti. Fransız ordusu ve istihbarat çevrelerinden bazı isimler, Macron’dan daha temkinli bir yaklaşım talep etti.