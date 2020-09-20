Macron’un Türkçesine Fransız kaldık

Macron’un, ‘sorumlu diyalog çağrısı’ yaptığı mesajın içeriğinden çok kullanılan Türkçe öne çıktı. Binlerce tepki alan mesajın, ‘Google çeviri’ türü bir uygulamayla yazıldığı algısı oluştu.

Türk kullanıcılar, “Türk Dil Kurumu’nu beyefendiye bir sözlük hediye etmeye davet ediyorum”, “Türkçe için iyi bir tercümana ihtiyacın var. Beni işe alabilirsin”, “Çevirmen konuya Fransız kalmış”, “Keşke Türkçe bilen birine attırsaydın” gibi vurgularla Macron’a tepki gösterdiler. Macron mesajında, “Ajaccio’da, Türkiye’ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim” ifadelerini kullandı.

İMALI İÇERİK

Macron mesajında Fransa’nın ev sahipliğinde geçen hafta Korsika’da yapılan ve AB’nin güney ülkelerini bir araya getiren Med7 olarak adlandırılan toplantıya atıfta bulunuyor. Oysa Fransa bu toplantıda İtalya, İspanya ve Malta’nın frenlemesi nedeniyle istediği güçte destek bulamamıştı. Macron’un diyalog çağrısının ne kadar samimi olduğu yarın yapılacak AB dışişleri toplantısında ve 24-25 Eylül’deki AB Zirvesi’nde Fransa’nın izleyeceği yaklaşımla görülecek.