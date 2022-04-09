Macron’un önüne geçti... Anketlerde ‘Marine’ sürprizi

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FRANSA’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu pazar günü, yani 10 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da yeniden aday olduğu seçimlere az bir zaman kala, anketlerde Emmanuel Macron önde görünüyor. Seçimde Macron’un birinci çıkacağı öngörülse de, ilk turda tek başına yüzde 50’yi geçemeyeceği, seçimlerin 24 Nisan’daki ikinci tura kalacağı tahmin ediliyor. Anketlere göre, Macron’un ikinci turdaki en yakın rakibi ise aşırı sağcı çizgideki Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen.

DİLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak son anketlerden biri, Macron’a soğuk duş etkisi yaratacak cinsten. Seçime iki gün kala gerçekleştirilen kamuoyu yoklamalarından birinde, 24 Nisan’daki ikinci tur için yapılan projeksiyonda Le Pen 50.5 oy oranıyla birinci gelirken, Macron 49.5 ile ikinci oldu. Macron’un partisinden bir kaynak, Macron’un en yakın yardımcılarının anket sonuçları nedeniyle paniklediğini aktardı. Fransa’da Macron’un kazanacağı tahmini ağırlık kazansa da, Fransız siyasi analist Gerard Grunberg, bu inanç nedeniyle seçime katılımın düşebileceğine dikkat çekti.

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PAHALILIK BELİRLEYİCİ

Ukrayna’daki savaş ile pandemi nedeniyle sağlık sistemi üzerinde oluşan baskı Fransız seçmenin endişeleri arasında yer alsa da, seçmenin önceliği enflasyon ve artan fiyatlar. 2017 seçimlerinden farklı olarak ırkçı söylemlerini bir nebze azaltan ve hane içi gelir konusuna odaklanan Le Pen, 30 yaş altındakilerin gelir vergisinden muaf olmasını savunuyor. Ulusal Cephe’nin kurucusu olan babası aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen ile özdeşleşmemek için de, seçim propagandasında artık sadece “Marine” adını kullanıyor. Le Pen’in aşırı sağcı çizgiden sıyrılmasının bir başka nedeni olarak da ondan daha aşırı çizgideki Eric Zemmour’un cumhurbaşkanlığına aday olması gösteriliyor. Le Pen son olarak “Kamusal alanda başörtüsü takanlar, ehliyet kemeri takmayan sürücüler gibi cezalandırılacak” diyerek tepki çekmişti.

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Bazı yorumculara göre, Marine Le Pen cumhurbaşkanlığı koltuğuna her zamankinden yakın duruyor. Önde gelen anketlere göre, hem Macron hem Le Pen pazar günkü ilk turda en çok oyu alan iki aday olarak ikinci tura kalırsa, ikilinin sandıkta sıkı bir yarış vereceği anlaşılıyor. Yapılan bir başka ankete göre, Fransa halkının yüzde 51’i, yani dar bir çoğunluğu Marine Le Pen’in ‘endişe verici’ olduğunu düşünüyor. Le Pen’i cumhurbaşkanlığına yakıştıranların oranı 2017’de yüzde 21 iken, bugün yüzde 39’a çıkmış durumda. Yani tablo gün geçtikçe Le Pen lehine değişiyor.