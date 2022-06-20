Macron’un korktuğu başına geldi! Çoğunluğu kaybetti

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Fransız seçmenler Ulusal Meclis’te görev yapacak 577 ismi belirlemek üzere düzenlenen seçimlerin ikinci turunda sandık başına gittiler. Nisanda yapılan seçimlerde ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’un en büyük endişesi 2017’de ilk kez seçildikten sonra Ulusal Meclis’te elde ettiği mutlak çoğunluğu kaybetmekti. Seçimlerden sonra yapılan ilk tahminler Macron’un korktuğunun başına geldiğini ve 289 sandalye gerektiren mutlak çoğunluğu kaybettiğini gösterdi. Açıklanan ilk sonuçlara göre Macron’a destek veren partilerden oluşan merkezdeki partilerin oluşturduğu “Birlikte” ittifakı 234 sandalyede kaldı. Fransa, önümüzdeki günlerde “yönetilememe” riskiyle karşı karşıya kalabilir.



RADİKAL SOL İKİNCİ



Nisandaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dikkat çeken bir ivme yakalayan radikal sol eğilimli Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LGI) lideri Jean-Luc Melenchon inisiyatifiyle kurulan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (NUPES), 141 sandalye elde etti. Bu oran, sol bloğu oluşturan NUPES’ün Ulusal Meclis’te ana muhalefet konumunda olacağı anlamına geliyor. Melenchon, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Bu, başkanlık partisinin çoğunluk olmadan tamamen bozguna uğramasıdır. Siyasi hedefimize ulaştık” dedi.

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Gecenin sürprizi aşırı sağcı Marine Le Pen’in lideri olduğu aşırı sağdan geldi. Tüm anketleri yanıltan ve tahminlerin çok üstünde bir performans sergileyen aşırı sağın 90 koltuk elde etmesi bekleniyor. 2017 seçimleri sonrasında 8 sandalye elde eden aşırı sağ yeni parlamentoda önemli bir güç haline geldi. Aşırı sağ elde edilen sonuçla ek mali ve siyasi imkanlara sahip olacak. Bu siyasi grubun görünürlüğü de net şekilde artacak. İlk sonuçların açıklamasından sonra konuşan Le Pen, bunun tarihi bir başarı olduğunun altını çizerek, “Bu sonuçla Ulusal Meclis biraz daha ulusal hale geldi” dedi.

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Seçim sonuçlarının doğrudan etkileyeceği ilk isim Macron olacak. Mutlak çoğunluğu kaybeden Macron, programını birebir uygulayamayacak. Mevcut tablo Macron’un, her aşamada “Birlikte” ittifakına ek destek arayışına gireceğine ve muhalefetle pazarlık yapmak zorunda kalacağına işaret ediyor. Özellikle eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ayrılmasının ardından “Avrupa Birliği’nin lideri” rolüne soyunan Macron’un ister istemez iç politikaya daha fazla zaman ayırmak zorunda kalacak olması da sonuçların yaratacağı bir değişiklik olacak.Fransa’da sandığa gitmeme oranının ilk turda rekor kırarak yüzde 52.49’a ulaşması ikinci turda da gözlerin oy eğilimleri kadar sandığa gitme oranı üzerinde olmasına neden oldu. İkinci turda da seçmenlerin yarısından fazlası sandığa yine ilgisiz kaldı. Seçimler sonrasında yapılan ilk tespitler sandığa gitmeyen seçmenlerin oranının yüzde 54 düzeyinde olduğuna işaret ediyordu.

1148 ADAY YARIŞTI

Seçimlerin ilk turunda 6 bin 293 aday yarıştı. Bunlardan sadece 5’i ilk turda seçilmeyi başardı. Dünkü seçimlerde ise seçim bölgesinde ilk turda salt çoğunluğu elde edemeyen ancak ilk iki sıraya yerleşen adaylar ve ilk iki sırada olmamalarına rağmen seçim bölgesindeki kayıtlı seçmenlerin yüzde 12.5’inin oyunu alan 1148 aday yarıştı. Adayların 655’i erkek, 493’ü ise kadındı. Birlikte ittifakı 415 adayla yarışırken NUPES adaylarının sayısı 380’di. Le Pen’in partisi ise ikinci tura 209 adayla girdi. 108 seçim bölgesinde Birlikte ve aşırı sağ düellosu yaşanırken 62 seçim bölgesinde NUPES adaylarıyla aşırı sağ adaylar parlamentoya girebilmek için mücadele etti.