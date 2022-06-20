Macron’un korktuğu başına geldi! Çoğunluğu kaybetti

Fransız seçmenler Ulusal Meclis’te görev yapacak 577 ismi belirlemek üzere düzenlenen seçimlerin ikinci turunda sandık başına gittiler. Nisanda yapılan seçimlerde ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’un en büyük endişesi 2017’de ilk kez seçildikten sonra Ulusal Meclis’te elde ettiği mutlak çoğunluğu kaybetmekti. Seçimlerden sonra yapılan ilk tahminler Macron’un korktuğunun başına geldiğini ve 289 sandalye gerektiren mutlak çoğunluğu kaybettiğini gösterdi. Açıklanan ilk sonuçlara göre Macron’a destek veren partilerden oluşan merkezdeki partilerin oluşturduğu “Birlikte” ittifakı 234 sandalyede kaldı. Fransa, önümüzdeki günlerde “yönetilememe” riskiyle karşı karşıya kalabilir.
RADİKAL SOL İKİNCİ
Nisandaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dikkat çeken bir ivme yakalayan radikal sol eğilimli Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LGI) lideri Jean-Luc Melenchon inisiyatifiyle kurulan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (NUPES), 141 sandalye elde etti. Bu oran, sol bloğu oluşturan NUPES’ün Ulusal Meclis’te ana muhalefet konumunda olacağı anlamına geliyor. Melenchon, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Bu, başkanlık partisinin çoğunluk olmadan tamamen bozguna uğramasıdır. Siyasi hedefimize ulaştık” dedi.
1148 ADAY YARIŞTI
Seçimlerin ilk turunda 6 bin 293 aday yarıştı. Bunlardan sadece 5’i ilk turda seçilmeyi başardı. Dünkü seçimlerde ise seçim bölgesinde ilk turda salt çoğunluğu elde edemeyen ancak ilk iki sıraya yerleşen adaylar ve ilk iki sırada olmamalarına rağmen seçim bölgesindeki kayıtlı seçmenlerin yüzde 12.5’inin oyunu alan 1148 aday yarıştı. Adayların 655’i erkek, 493’ü ise kadındı. Birlikte ittifakı 415 adayla yarışırken NUPES adaylarının sayısı 380’di. Le Pen’in partisi ise ikinci tura 209 adayla girdi. 108 seçim bölgesinde Birlikte ve aşırı sağ düellosu yaşanırken 62 seçim bölgesinde NUPES adaylarıyla aşırı sağ adaylar parlamentoya girebilmek için mücadele etti.