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Macron’un işi çok zor: Notre Dame açılışı öncesi siyasi kriz

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#Macron#Notre Dame#Donald Trump
Macron’un işi çok zor: Notre Dame açılışı öncesi siyasi kriz
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 07:00

Bir yandan beş yıl önce çıkan yangında ağır hasar gören Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin yarın yapılacak yeniden açılış töreni için aralarında müstakbel ABD Başkanı Donald Trump’ın da yer aldığı çok sayıda lideri ağırlamaya hazırlanan Fransa diğer yandan içine düştüğü siyasi krizden çıkmanın yollarını arıyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier hükümetinin düşmesinin ardından yeni başbakan arayışına girerken Almanya’dan sonra Fransa’da da siyasi belirsizlik yaşanması Avrupa Birliği’ni endişelendiriyor.

SÜREÇ ZORLU OLACAK

Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimlerden sonra uygun başbakanı bulup ataması 51 gün süren Macron’un bu kez hedefi çok daha hızlı bir atama yapmak. Bazı kaynaklar Macron’un yeni başbakanı Notre Dame Katedrali için düzenlenecek törene kadar atamak istediğini belirtiyor. Macron yeni başbakanı çabuk belirlese de Fransa’daki siyasi krizin hemen aşılması mümkün değil. Bunun nedeni ise yeni başbakanın selefi Barnier’yle aynı sorunları yaşayacak olması. Fransa Ulusal Meclisi’nin yapısı iktidar için zeminin çok kaygan olmasına neden oluyor. Macron’un önümüzdeki yaza kadar meclisi dağıtarak ülkeyi seçimlere götürme şansı da yok.

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BRÜKSEL ENDİŞELİ

Almanya’nın erken seçim havasına girmesi, ABD’de yeni Trump döneminin başlayacak olması, Ukrayna savaşının seyrinin belirsizliği, şimdi de Fransa’nın etkileri sadece siyasetle sınırlı kalmayabilecek bir krize girmesi AB’yi kara kara düşündürüyor. AB’nin en güçlü iki üyesi Almanya ve Fransa’daki herhangi bir “arıza” AB’de çok çabuk etki yaratabiliyor. 

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#Macron#Notre Dame#Donald Trump

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