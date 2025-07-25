Macron Filistin'i tanıdı: Karar Batı'da deprem etkisi yarattı! Almanya ve İngiltere zor durumda

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a kararı ilettiği mektuba yer vererek, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim" ifadelerini kullandı.

Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı ve bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin “Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması” olduğunu belirtti. Sorunun çözümü konusunda “başka bir alternatifin olmadığını” kaydeden Macron, “bölgede barışın mümkün olduğunu gösterme sorumlulukları” bulunduğunu kaydetti.

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Derhal ateşkes sağlanması, Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’ye geniş çaplı insani yardımların ulaştırılması çağrısını yineleyen Macron, Hamas’ın silahsızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları belirtti:

"Aynı zamanda Hamas’ın silahsızlandırılması garanti edilmeli, Gazze güvenli hale getirilip yeniden inşa edilmeli. Son olarak, Filistin devleti kurulmalı, ayakta kalması sağlanmalı. (Hamas'ın) silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail’i tanıyarak Orta Doğu’da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli."

ALMANYA ZOR DURUMDA

Die Welt'in haberine göre, Macron'un hamlesi Batı'da, özellikle de Almanya ve Avrupa için birçok sorunu daha da kötüleştirecek. Haberde, Fransa'nın Filistin devletini tanımasıyla, Almanya'nın İsrail'in soykırımı konusunda İngiltere ve ABD ile aynı yaklaşımı sergilemesi mümkün olmayacağı ifade edildi.

Gazete, Paris'in Filistin kararıyla yarattığı yeni uluslararası hukuk gerçekliğinin, Washington, Berlin ve Londra'dakinden farklı olduğuna dikkat çekti. Die Welt, Fransa'nın Filistin'i tanımasıyla İsrail yanlısı politikalar izleyen Almanya'nın zor durumda kalacağını bildirirken, bu kararla AB'nin dış politikasını doğrudan etkileyecek bir gelişme olarak yorumladı.

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Die Welt, Brüksel'de "zaten zor olan ortak bir dış politika oluşturma girişiminin" ancak Fransızlar ve Almanlar el ele verirse her konuda başarıya ulaşabileceğini savundu. Haberde, Orta Doğu söz konusu olduğunda Brüksel'de politik birliğin daha da zor sağlandığı söylenerek, Almanya'da Filistin'in tanınmasını talep eden herkesin Macron'un kararıyla güçleneceği belirtildi. Die Welt, Filistin yanlısı grupların Almanya'da daha da yüksek sesle fikirlerini savunabileceğini kaydetti.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Gazze'de yaşanan kıtlığa tepki göstermesine karşın, resmi olarak İsrail'i kınayan bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

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İNGİLTERE'DEN ACİL TOPLANTI KARARI

BBC'nin haberinde, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in, perşembe günü yaptığı açıklamada, 25 Temmuz'da (bugün) Fransız ve Alman liderlerle "Filistinlilerin öldürülmesini durdurmak için neler yapılabileceğini" görüşmek üzere "acil bir telefon görüşmesi" yapacağı duyuruldu. Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Macron ile Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda bir telefon görüşmesi yapacağını duyurarak, ateşkesin "İngiltere'yi Filistin devletinin tanınması yoluna sokacağını" dile getirdi.

Devlet kurmanın "Filistin halkının vazgeçilmez hakkı" olduğunu belirten Starmer, ateşkesin "İngiltere'yi Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüm yoluna sokacağını" sözlerine ekledi.

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Fransa'nın kararı üzerine Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ndeki milletvekillerinin büyük kısmı, İngiltere'nin Filistin devletini derhal tanıması için Starmer'e çağrı yaptı.

NETANYAHU'DAN İLK TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını açıklamasının ardından, İsrail'de hem iktidar hem de muhalefetten tepkiler ve tehdit açıklamaları geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığına ilişkin açıklamasını "şiddetle kınadığını" belirtti. Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisinden yayımlanan yazılı açıklamasında, Filistin devletinin başka bir İran vekili olacağını iddia etti.

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Netanyahu, Filistin devletinin, İsrail'in yanında barış içinde yaşamak için değil, onu yok etmek için bir "fırlatma rampası" olacağını iddia ederek, "Tel Aviv'in yanında bir Filistin devletini tanıma kararı alan Cumhurbaşkanı Macron'u şiddetle kınıyoruz. Açık konuşalım, Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet istemiyorlar, İsrail'in yerine bir devlet istiyorlar" ifadesini kullandı.

İSRAİLLİ BAKANLAR MACRON'U TEHDİT ETTİ

İsrail hükümetinin bakanlarından da Macron'un açıklamasına karşı tepki mesajları geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından yaptığı açıklamada, 1967 sınırlarında Filistin devletini "topraklarımızda hayali bir düzenleme" şeklinde niteledi. Oslo sürecinde tamamen başarısız olduğunu iddia eden Saar, İsrail'in Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceğini savundu.

Saar, Filistin devletinin kurulması durumunda İsrail'in güvenliğini Fransa'nın sağlayamayacağını belirterek, "Umalım da bunu Paris sokaklarında başarabilsin" tehdidinde bulundu.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise X hesabından hem İbranice hem Fransızca bir mesaj paylaştı. Macron'un açıklamasının, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da "Filistin devleti kurma konseptini" kesin olarak terk etmek için bir neden sağladığını iddia eden Smotrich, Fransa Cumhurbaşkanının kararına "siyonist" yanıt vereceklerini belirterek, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak edeceklerini iddia etti.

Diğer bir aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de X hesabından yaptığı paylaşımda "Fransa'yı Filistin devleti olarak tanıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD KARARI TANIMADI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, Macron'un Filistin devletini tanıma kararını eleştirerek, kararı "şiddetle reddettiklerini" açıkladı. Rubio, bu kararın "7 Ekim'de hayatını kaybedenlerin yüzüne atılmış bir tokat" niteliğinde olduğunu öne sürdü.

Söz konusu kararın "Hamas'ın propagandasına hizmet ettiğini" savunan Rubio, "Amerika Birleşik Devletleri, (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un, BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma planını şiddetle reddediyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Uluslararası Filistin Konferansı'na katılmayacağı bilgisini paylaştı. Pigott, Washington'ın toplantıya katılmayacağı dışında konu hakkında "başka bir şey söylenemeyeceğini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ KARARLA DALGA GEÇTİ

İsrail'e verdiği destekle bilinen ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararıyla dalga geçerek aldı.

Filistin kararını duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan Huckabee, "Macron, tek taraflı 'Filistin devleti' ilanında bunun (Filistin devletinin) nerede olacağı belirtilmemişti. Şimdi, Fransa'nın (Filistin devleti için) Fransız Rivierası'nı sunacağını ve yeni ülkenin adının 'Franc-en-Stine' (Fransızca'da Fransa ve Filistin sözcüklerinin birleştirilmesiyle 'Franstin' benzeri bir birleşik cümle) olacağını açıklayabilirim" ifadelerini kullandı.

Huckabee, bir başka paylaşımında ise, "Ne kadar akıllıca! Macron bir devletin varlığını 'ilan edebiliyorsa' belki de İngiltere de Fransa'yı İngiliz sömürgesi 'ilan edebilir'!" yorumuna yer verdi.

SUUDİ ARABİSTAN: 'KRALLIK BU TARİHİ KARARI ÖVÜYOR'

CNN International'ın bildirdiğine göre, Suudi Arabistan Macron'un açıklamasını "tarihi" diye nitelendirerek, Fransa'ya destek mesajı verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın kararıyla Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına destek verdiğini ifade ederek, "Krallık, uluslararası toplumun bağımsız bir devlet (Filistin) kurulması konusundaki mutabakatını teyit eden bu tarihi kararı övüyor" dedi.

Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz tarihlerinde Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek. Macron'un Filistin devletini tanıma kararına ilişkin yol haritasını Suudi Arabistan'daki konferansta şekillendirmesi bekleniyor.