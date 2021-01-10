Macron’un eşi de koronaya yakalandı

Fransız ‘Europe 1’ radyosu, Brigitte Macron’un testinin 24 Aralık’ta pozitif çıkığını ancak hastalık belirtisi göstermediğini, 30 ve 31 Aralık’taki testlerinin ise negatif çıktığını duyurdu. Brigitte Macron’un, Noel’i hafif semptomlarla enfekte olarak geçirdiği bildirildi.

Fransa First Lady’sinin şu an sağlıklı olduğu belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 Aralık’ta koronavirüse yakalanmış, hastalığı süresince Elysees Sarayı dışındaki bir cumhurbaşkanlığı konutunda izole olan Fransa Cumhurbaşkanı’nın, 24 Aralık itibariyle semptom göstermediği bildirilmişti.