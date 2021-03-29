Macron'un aşı açıklaması İngilizleri güldürdü!

İngiltere, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını konuşuyor.

Macron'un "aşılamada İngiltere'yi yakalayacağız" açıklaması ülke basınında geniş yankı buldu.

Zira 30 milyonun üzerinde kişinin aşılandığı İngiltere'yi yakalama hedefini dile getiren Macron yönetimi şu ana kadar 6.1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yaptı.

Başka bir deyişle İngiltere, her 100 vatandaşından 57'sini aşılamayı başardı. Fransa'nın ise bu rakamlara ulaşabilmesi için aşılama hızını bir hayli artırması gerekiyor.

"BİZİ KISKANIYORLAR"

Rakamlar arasındaki uçuruma dikkat çeken İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail, "Bizi kıskanıyorlar" manşeti attı.

KOVİD-19 KAYNAKLI CAN KAYBI AZALIYOR

Öte yandan, İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayıları düşmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 126 bin 592'ye yükseldi.

Böylece bir önceki haftaya göre Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında yüzde 31,7 azalma kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 3 bin 862 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 333 bin 42'ye yükseldi.

Hastanede tedaviye alınların sayısı da geçen haftaya göre yüzde 20,8 azalarak günlük 343 oldu.

Ülkede 4 bin 563 kişinin hastanede tedavisi sürüyor, bunlardan 615'i yoğun bakımda bulunuyor.

Avrupa'da üçüncü dalganın konuşulduğu bir dönemde İngiltere'de vakalar ve buna bağlı can kayıplarının azalmasında 5 Ocak'ta ilan edilen üçüncü karantina ve hızlı aşılama kampanyasının etkili olduğu belirtiliyor.

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