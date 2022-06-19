Macron'u zor günler bekliyor! Meclis'teki çoğunluğu kaybetti

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Fransa Parlamentosu'nda çoğunluğu elde etmek için 289 milletvekiline sahip olmak gerekiyor. Macron’un mutlak çoğunluk yerine basit çoğunluk elde etmesi halinde çalacağı ilk kapı ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler olacak.

Radikal sol eğilimli Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LGI) lideri Jean-Luc Melenchon'un önayak olmasıyla kurulan 'Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk

Birliği'nin (NUPES) 149 sandalye kazanması öngörülüyor. Ipsos'un ilk tahminlerine göre; aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin 89, muhafazakâr Cumhuriyetçilerin ise 78 vekil çıkarması bekleniyor.