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Macron'u zor günler bekliyor! Meclis'teki çoğunluğu kaybetti

#Macron#Meclis#Vekil
Macronu zor günler bekliyor Meclisteki çoğunluğu kaybetti

Belçika gazetesi Le Soir, Fransa'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u destekleyen 'Birlikte' ittifakının Ulusal Meclis'te çoğunluğu alamayacağı ve 208 ila 248 arasında vekil çıkaracağı projeksiyonunu paylaştı.

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Fransa Parlamentosu'nda çoğunluğu elde etmek için 289 milletvekiline sahip olmak gerekiyor. Macron’un mutlak çoğunluk yerine basit çoğunluk elde etmesi halinde çalacağı ilk kapı ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler olacak.

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Birliği'nin (NUPES) 149 sandalye kazanması öngörülüyor. Ipsos'un ilk tahminlerine göre; aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin 89, muhafazakâr Cumhuriyetçilerin ise 78 vekil çıkarması bekleniyor.

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#Macron#Meclis#Vekil

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