Macron'u hiç böyle görmediniz... Sosyal medyada gündem oldu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sosyal medya platformlarında yayınlanan bir videosu gündem oldu.

47 yaşındaki Fransa liderinin yer aldığı görüntülerde, Macron'un dans ettiği, saçlarını ördüğü hatta rap şarkısı söylediği görüldü.

Yapay zeka ile montajlanan video, Macron'un arslan yelesi modelinde kesilmiş saçlarıyla 1980'lerin popüler şarkısı "Voyage voyage" şarkısı eşliğinde dans etmesiyle başladı.

Videoda yer alan montajlanmış Macron, kuaförlük eğitimi veren sosyal medya fenomeninin yerine geçti. Fransız sanatçı Nekfeu'yu canlandırarak rap şarkısı söyledi. Fransız casus parodi filmi OSS117'den bir sahnede aktör Jean Dujardin'i canlandırdı.

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Instagram platformunda bizzat Macron'un kendisi tarafından "İyi oynadın" ifadesiyle paylaşılan video, 216 binden fazla beğeni aldı.

ZİRVEYE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Yapay Zeka Eylem Zirvesi öncesi yapay zekanın etkilerine dikkat çekmek istediği için paylaştığı videoda "Oldukça iyi yapılmış, beni güldürdü" ifadesinde bulundu.

Dünya liderlerinin ve yardımcılarının yanı sıra yapay zeka şirketlerinin CEO'larının katılacağı zirveye ilişkin Macron, videoda “Daha da önemlisi, yapay zeka ile çok büyük şeyler yapabiliriz. Sağlık hizmetlerini, enerjiyi, toplumumuzdaki yaşamı değiştirebiliriz” dedi.

Yapay zekadaki gelişmelerin merkezinde kalınması gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa ve Avrupa, her fırsatı değerlendirmek ve aynı zamanda ilkelerimizi desteklemek için bu devrimin merkezinde yer almalıdır" ifadesinde bulundu.

Macron'un, yapay zekanın artık ABD ve Çin arasında bir yarış olduğu söylemine karşı çıkmaya çalıştığını ifade ettiği video, Macron'un bir zamanlar televizyon dünyasına damgasını vuran Angus MacGyver karakteri olarak görünmesinin ardından sona erdi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Macron'un görüntüleri sosyal medyada beğeniyle karşılanırken paylaşımına gelen bir yorumda "Havalı başkan" ifadesi yer aldı.

Bir başka kullanıcı “Pazar günü görmeyi beklediğim son şey buydu" dedi.

Bir kişi ise, "2 kez kontrol ettim bu benim başkanım mı diye" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Montajlanmış görüntüye montajlanmış bir başka görüntü ile cevap veren bir kişi ise, yorumunda örümcek adam rolündeki Macron paylaştı.

Öte yandan Fransa'nın telif hakkı yasasında değişiklikler önerdiği bir dönemde paylaşılan video, sanatçıların eleştirilerine yol açma riski taşıyordu.

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Ancak yasa tasarısı henüz geçmediği için videonun mevcut yasaları ihlal eden bir durumun olmadığı ve "biraz eğlence" amacından başka bir öncelik taşımadığı ifade edildi.

FRANSA 109 MİLYAR EURO YATIRIM YAPACAK

Macron, Fransa ve Hindistan’ın eş başkanlığında bugün Paris’te düzenlenecek uluslararası Yapay Zekâ Eylem Zirvesi öncesi Fransız televizyon kanalı France 2’ye verdiği röportajda bu alanda yapacakları yatırıma ilişkin açıklamada bulundu.

Zirve kapsamında ‘gelecek yıllarda Fransa’da yapay zekâ alanında 109 milyar Euro yatırım yapacaklarını duyuracaklarını’ belirten Macron, bu yatırımın ABD’nin Stargate projesiyle ‘eş değer’ olacağını kaydetti.

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Macron, yapay zekâ alanında kamu ve özel sektör aktörleri arasında iş birliği sağlayan ‘küresel bir düzenleme’ getirilmesini ve ülkesinin de bu ‘yeni ilerleme çağına’ katılmasını istedi. Emmanuel Macron, ayrıca bugün Fransa’da yapay zekâ alanında eğitim alan yaklaşık 40 bin gencin olduğunu ve bu sayının 100 bine çıkarılacağını da ifade etti.