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Macron’u çalıp eylem yaptılar

Güncelleme Tarihi:

#Emmanuel Macron#Greenpeace#Eylem
Macron’u çalıp eylem yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 07:00

ÇEVRE örgütü Greenpeace’den eylemciler Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Grevin Müzesi’nden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un balmumu heykelini çaldı.

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Eylemciler çaldıkları 40 bin Euro’luk heykeli Rusya Büyükelçiliği önünde yapılan Ukrayna yanlısı bir gösteriye götürdü. Greenpeace Fransa Direktörü Jean Francois Julliard, heykelin çalınma amacının Macron’un Ukrayna ve Rusya konusundaki “ikili oyunu” olarak adlandırdıkları tutuma dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Julliard, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Rusya ile ‘ticaret anlaşmalarını sona erdirmek konusunda, Avrupalı liderler arasında ilk sırada yer alması gerektiğini’ belirtti.

Macron’u çalıp eylem yaptılar

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#Emmanuel Macron#Greenpeace#Eylem

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