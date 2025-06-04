Macron’u çalıp eylem yaptılar

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Eylemciler çaldıkları 40 bin Euro’luk heykeli Rusya Büyükelçiliği önünde yapılan Ukrayna yanlısı bir gösteriye götürdü. Greenpeace Fransa Direktörü Jean Francois Julliard, heykelin çalınma amacının Macron’un Ukrayna ve Rusya konusundaki “ikili oyunu” olarak adlandırdıkları tutuma dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Julliard, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Rusya ile ‘ticaret anlaşmalarını sona erdirmek konusunda, Avrupalı liderler arasında ilk sırada yer alması gerektiğini’ belirtti.