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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Macron’dan Yunanistan’a kiralık fırkateyn

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Macron’dan Yunanistan’a kiralık fırkateyn
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, bugün Korsika’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi öncesinde, Yunan Deniz Kuvvetleri için iki Fransız fırkateyninin kiralanması gündeme geldi.

Fransız medyasında yer alan ve Yunan basınında da ‘Fransa’dan ödünç fırkateyn’ başlıklarıyla yer bulan haberlere göre Macron, Miçotakis’e yeni fırkateyn satılıncaya kadar 2019’da inşa edilmiş FREMM tipi iki fırkateynin finansal kiralama (leasing) yoluyla Yunanistan’a tahsis edilmesini önerecek. Fransa, 2018’de de Yunanistan’a benzer öneride bulunmuş, ancak kira bedeli yüksek olduğundan kabul edilmemişti.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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