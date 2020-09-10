Macron’dan Yunanistan’a kiralık fırkateyn

Fransız medyasında yer alan ve Yunan basınında da ‘Fransa’dan ödünç fırkateyn’ başlıklarıyla yer bulan haberlere göre Macron, Miçotakis’e yeni fırkateyn satılıncaya kadar 2019’da inşa edilmiş FREMM tipi iki fırkateynin finansal kiralama (leasing) yoluyla Yunanistan’a tahsis edilmesini önerecek. Fransa, 2018’de de Yunanistan’a benzer öneride bulunmuş, ancak kira bedeli yüksek olduğundan kabul edilmemişti.