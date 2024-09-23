Macron'dan yeni dünya düzeni çağrısı

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başkent Paris'teki Katolik topluluğu Sant-Egidio tarafından organize edilen "Barış için Buluşma" açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ile ilişkileri, Avrupa Birliği'nin (AB) örgütlenmesini ve uluslararası sistemi değerlendirdi.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası "Fransa'nın Rusya ile ilişkilerini gözden geçirmesi ve yeni bir Avrupa örgütlenmesinin düşünülmesi gerektiğini" vurguladı.

Bu bağlamda coğrafi yapısı dikkate alındığında Avrupa'nın "ne tam olarak AB ne de kararlı bir şekilde NATO olmadığı gerçeğinin" hesaba katılması gerektiğini savunan Macron, uluslararası sisteme yönelik de eleştiriler getirdi.

Macron, yüksek nüfuslu birçok ülkenin yeterince temsil hakkına sahip bulunmadığı gerekçesiyle uluslararası sistemin "eksik ve adaletsiz" olduğuna dikkati çekerek yeni uluslararası düzen inşa edilmesi çağrısında bulundu.

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Ayrıca Macron, "Şu ya da bu (ülkenin) diğerlerini bloke edemeyeceği, ülkelerin layıkıyla temsil edildiği ve bunu Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun çok daha adil olduğu kurumlarla yaptığı bir düzene" ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.