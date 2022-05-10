Macron’dan yeni Avrupa önerisi

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“Avrupa’nın Geleceği Konferansı” kapsamında gündeme getirilen 17 bin fikir, 49 somut öneriye dönüştürüldü. Öneriler AB liderleri tarafından ele alınacak. Daha şimdiden 13 ülke önerilere karşı bayrak açtı. Daha bağımsız ve etkili bir AB isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çok vitesli Avrupa fikrini yeniden canlandırırken, üyelikten bağımsız olarak Avrupa Siyasi Topluluğu oluşturulmasını önerdi.



OYBİRLİĞİ TARTIŞMASI



Vatandaşlardan gelen fikirler doğrultusunda oluşturulan 49 öneri ve alınması önerilen dört yüze yakın önlemden bazısı AB’nin işleyişini doğrudan etkileyecek nitelikte. Dış ilişkilerin de aralarında olduğu bazı alanlarda oybirliğinden vazgeçilmesi bunlardan biri.



TOPLULUK FORMÜLÜ



Bu öneriler 9 Mayıs Avrupa Günü’nde AB kurumlarının liderlerine resmen iletildi. Macron, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada AB antlaşmalarının değiştirilmesi amacıyla konvansiyon toplanmasına, bazı alanlarda oybirliğinden vazgeçilmesine, çok vitesli Avrupa fikirlerine destek verdi. Macron’un, oluşturulmasını istediği Avrupa Siyasi Topluluğu, üye olmayan ülkelerin de yerinin olacağı geniş bir konfedere yapıya, odağında ise daha federal bir AB’ye dayanıyor. Topluluk, demokratik ulusların tüm taraflar açısından önemli alanlarda birlikte çalışılmasına ve koordine olunmasına olanak tanımayı amaçlıyor.



