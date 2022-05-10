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Macron’dan yeni Avrupa önerisi

#Avrupa Birliği#Emmanuel Macron#Avrupa Siyasi Topluluğu
Macron’dan yeni Avrupa önerisi

Çoğu zaman halktan kopuk olmakla, yeterince hızlı ve etkili olmamakla eleştirilen Avrupa Birliği (AB), gelecekte izleyeceği politikaların ve atılacak adımların belirlenmesi için vatandaşların görüşüne başvurdu.

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“Avrupa’nın Geleceği Konferansı” kapsamında gündeme getirilen 17 bin fikir, 49 somut öneriye dönüştürüldü. Öneriler AB liderleri tarafından ele alınacak. Daha şimdiden 13 ülke önerilere karşı bayrak açtı. Daha bağımsız ve etkili bir AB isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çok vitesli Avrupa fikrini yeniden canlandırırken, üyelikten bağımsız olarak Avrupa Siyasi Topluluğu oluşturulmasını önerdi.

OYBİRLİĞİ TARTIŞMASI

Vatandaşlardan gelen fikirler doğrultusunda oluşturulan 49 öneri ve alınması önerilen dört yüze yakın önlemden bazısı AB’nin işleyişini doğrudan etkileyecek nitelikte. Dış ilişkilerin de aralarında olduğu bazı alanlarda oybirliğinden vazgeçilmesi bunlardan biri.

TOPLULUK FORMÜLÜ

Bu öneriler 9 Mayıs Avrupa Günü’nde AB kurumlarının liderlerine resmen iletildi. Macron, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada AB antlaşmalarının değiştirilmesi amacıyla konvansiyon toplanmasına, bazı alanlarda oybirliğinden vazgeçilmesine, çok vitesli Avrupa fikirlerine destek verdi. Macron’un, oluşturulmasını istediği Avrupa Siyasi Topluluğu, üye olmayan ülkelerin de yerinin olacağı geniş bir konfedere yapıya, odağında ise daha federal bir AB’ye dayanıyor. Topluluk, demokratik ulusların tüm taraflar açısından önemli alanlarda birlikte çalışılmasına ve koordine olunmasına olanak tanımayı amaçlıyor.

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#Avrupa Birliği#Emmanuel Macron#Avrupa Siyasi Topluluğu

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